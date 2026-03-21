Спрос на подержанные автомобили из США снизился: что покупали украинцы в феврале
В Украине снизился спрос на подержанные легковушки, изготовленные в США. В прошлом месяце украинцы приобрели 2,7 тыс. таких машин, что на 16% меньше, чем в феврале 2025 года. Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей из США пользуется кроссовер Ford Escape.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Большинство «американцев» с пробегом были бензиновые — 60%. Электромобили составили 16%, гибриды — 14%, дизельные авто — 6%, а авто с ГБО — 4%.
Средний возраст американских автомобилей, пополнивших украинский автопарк в феврале, составил 7 лет.
ТОП-5 подержанных авто из США:
- Ford Escape — 326 авто;
- BMW X3 — 234 авто;
- BMW X5 — 203 авто;
- Nissan Rogue — 193 авто;
- Jeep Cherokee — 162 авто.
10 китайских автомобилей, которые покупают в Украине
Ранее Finance.ua писал, что в феврале украинцы существенно сократили покупку легковых автомобилей из Китая. В общей сложности было приобретено 466 авто, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди новых легковушек китайского происхождения украинцы чаще всего выбирали:
- BYD Sea Lion 06 — 21 авто;
- MG ZS — 19;
- Chery Tiggo 4 — 18;
- Jetour X50 — 17;
- BYD Qin — 16.
На рынке подержанных авто лидерами стали:
- Buick Envision — 13 авто;
- Volvo S90 — 7;
- Audi Q4 — 7;
- BYD Song l — 6;
- BYD Song Plus — 5.
Поделиться новостью
