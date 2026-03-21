Спрос на подержанные автомобили из США снизился: что покупали украинцы в феврале

В Украине снизился спрос на подержанные легковушки, изготовленные в США. В прошлом месяце украинцы приобрели 2,7 тыс. таких машин, что на 16% меньше, чем в феврале 2025 года. Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей из США пользуется кроссовер Ford Escape.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Большинство «американцев» с пробегом были бензиновые — 60%. Электромобили составили 16%, гибриды — 14%, дизельные авто — 6%, а авто с ГБО — 4%.

Средний возраст американских автомобилей, пополнивших украинский автопарк в феврале, составил 7 лет.

ТОП-5 подержанных авто из США:

Ford Escape — 326 авто;

BMW X3 — 234 авто;

BMW X5 — 203 авто;

Nissan Rogue — 193 авто;

Jeep Cherokee — 162 авто.

10 китайских автомобилей, которые покупают в Украине

Ранее Finance.ua писал , что в феврале украинцы существенно сократили покупку легковых автомобилей из Китая. В общей сложности было приобретено 466 авто, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди новых легковушек китайского происхождения украинцы чаще всего выбирали:

BYD Sea Lion 06 — 21 авто;

MG ZS — 19;

Chery Tiggo 4 — 18;

Jetour X50 — 17;

BYD Qin — 16.

На рынке подержанных авто лидерами стали:

Buick Envision — 13 авто;

Volvo S90 — 7;

Audi Q4 — 7;

BYD Song l — 6;

BYD Song Plus — 5.

