0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Спрос на подержанные автомобили из США снизился: что покупали украинцы в феврале

Технологии&Авто
64
Самые популярные в Украине автомобили из США, Фото: freepik
В Украине снизился спрос на подержанные легковушки, изготовленные в США. В прошлом месяце украинцы приобрели 2,7 тыс. таких машин, что на 16% меньше, чем в феврале 2025 года. Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей из США пользуется кроссовер Ford Escape.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Большинство «американцев» с пробегом были бензиновые — 60%. Электромобили составили 16%, гибриды — 14%, дизельные авто — 6%, а авто с ГБО — 4%.
Средний возраст американских автомобилей, пополнивших украинский автопарк в феврале, составил 7 лет.
ТОП-5 подержанных авто из США:
  • Ford Escape — 326 авто;
  • BMW X3 — 234 авто;
  • BMW X5 — 203 авто;
  • Nissan Rogue — 193 авто;
  • Jeep Cherokee — 162 авто.

Ранее Finance.ua писал, что в феврале украинцы существенно сократили покупку легковых автомобилей из Китая. В общей сложности было приобретено 466 авто, что на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди новых легковушек китайского происхождения украинцы чаще всего выбирали:
  • BYD Sea Lion 06 — 21 авто;
  • MG ZS — 19;
  • Chery Tiggo 4 — 18;
  • Jetour X50 — 17;
  • BYD Qin — 16.
На рынке подержанных авто лидерами стали:
  • Buick Envision — 13 авто;
  • Volvo S90 — 7;
  • Audi Q4 — 7;
  • BYD Song l — 6;
  • BYD Song Plus — 5.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопром
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems