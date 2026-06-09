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BYD готовит новый флагманский седан (фото)

Технологии&Авто
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BYD анонсировала новый флагманский седан
BYD анонсировала новый флагманский седан
BYD готовит новый флагманский седан D-класса для своей линейки Dynasty. Компания опубликовала официальные камуфлированные фото модели, которая может получить название Dahan — именно этот вариант сейчас лидирует среди названий, предложенных пользователями сообщества BYD.
Об этом сообщает CnEVPost.

Новый седан станет старше Han

В линейке Dynasty флагманским седаном до сих пор был BYD Han. Это одна из самых известных моделей бренда, которая помогла BYD закрепиться не только в массовом, но и в более дорогом сегменте китайского рынка.
BYD готовит новый флагманский седан (фото)
Новый седан должен поднять планку выше. Это будет первый D-классовый флагманский автомобиль в семье Dynasty. То есть речь идет не просто об обновлении Han, а об отдельной старшей модели, которая должна усилить премиальный имидж BYD.
Технические характеристики седана пока не раскрыты. Но сам факт появления такой модели хорошо показывает, куда движется BYD: компания больше не хочет быть только производителем доступных электромобилей и гибридов. Она стремится конкурировать в классах, где важны статус, комфорт, технологии и маржинальность.
BYD готовит новый флагманский седан (фото)
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Название еще выбирают

История с названием тоже показательна. На прошлой неделе BYD начала собирать предложения от пользователей на официальное название нового седана. После нескольких этапов отбора в финал вышли шесть вариантов.
BYD готовит новый флагманский седан (фото)
Наибольшую поддержку, по данным CnEVPost, сейчас имеет название Dahan, или Большой Han. Это логично: она сохраняет связь с уже известным седаном Han, но одновременно намекает на более высокий статус новой модели.
Для BYD такое название удобно еще и в плане маркетинга. Han уже имеет репутацию удачного седана, а Dahan может стать его более дорогим и престижным продолжением.
Новый седан не будет одинок в верхней части линейки Dynasty. Параллельно BYD готовит большой флагманский SUV Datang. Его официальный запуск намечен в середине июня в городе Сиань, провинция Шэньси.
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Datang уже открыл предзаказ в конце апреля. Стартовая цена составляет 250 000 юаней, а топовая версия доходит до 320 000 юаней. По курсу, приведенному CnEVPost, это примерно 36 970−47 300 долларов.
Спрос на SUV оказался очень сильным. В первые 24 часа предзаказ превысил 30 000 единиц, а за первые две недели — более 100 000 единиц. Для большой премиальной модели это очень серьезный результат.
По материалам:
Телеканал 24
АвтоBYD
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