BYD готовит новый флагманский седан (фото)

BYD готовит новый флагманский седан D-класса для своей линейки Dynasty. Компания опубликовала официальные камуфлированные фото модели, которая может получить название Dahan — именно этот вариант сейчас лидирует среди названий, предложенных пользователями сообщества BYD.
В линейке Dynasty флагманским седаном до сих пор был BYD Han. Это одна из самых известных моделей бренда, которая помогла BYD закрепиться не только в массовом, но и в более дорогом сегменте китайского рынка.
Новый седан должен поднять планку выше. Это будет первый D-классовый флагманский автомобиль в семье Dynasty. То есть речь идет не просто об обновлении Han, а об отдельной старшей модели, которая должна усилить премиальный имидж BYD.
Технические характеристики седана пока не раскрыты. Но сам факт появления такой модели хорошо показывает, куда движется BYD: компания больше не хочет быть только производителем доступных электромобилей и гибридов. Она стремится конкурировать в классах, где важны статус, комфорт, технологии и маржинальность.
История с названием тоже показательна. На прошлой неделе BYD начала собирать предложения от пользователей на официальное название нового седана. После нескольких этапов отбора в финал вышли шесть вариантов.
Наибольшую поддержку, по данным CnEVPost, сейчас имеет название Dahan, или Большой Han. Это логично: она сохраняет связь с уже известным седаном Han, но одновременно намекает на более высокий статус новой модели.
Для BYD такое название удобно еще и в плане маркетинга. Han уже имеет репутацию удачного седана, а Dahan может стать его более дорогим и престижным продолжением.
Новый седан не будет одинок в верхней части линейки Dynasty. Параллельно BYD готовит большой флагманский SUV Datang. Его официальный запуск намечен в середине июня в городе Сиань, провинция Шэньси.