Volkswagen показал бюджетный электрокроссовер Jetta (фото) Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

Volkswagen Group представил концепт доступного электрического кроссовера Jetta X, который может стоить менее 100 000 юаней (около $14 700).

Об этом пишет «Укравтопром».

Бренд Jetta, входящий в состав Volkswagen Group, продемонстрировал только дизайн Jetta X и не обнародовал технические характеристики модели.

Известно, что автомобиль базируется на платформе CMP.

Фото: Сarscoops

Бренд нацелен на сегмент электромобилей начального уровня на рынке КНР, а Jetta X рассчитана на ценовую категорию в 100 тыс. юаней ($14 700).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.