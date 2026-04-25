Volkswagen показал бюджетный электрокроссовер Jetta (фото)
Volkswagen Group представил концепт доступного электрического кроссовера Jetta X, который может стоить менее 100 000 юаней (около $14 700).
Об этом пишет «Укравтопром».
Бренд Jetta, входящий в состав Volkswagen Group, продемонстрировал только дизайн Jetta X и не обнародовал технические характеристики модели.
Известно, что автомобиль базируется на платформе CMP.
Бренд нацелен на сегмент электромобилей начального уровня на рынке КНР, а Jetta X рассчитана на ценовую категорию в 100 тыс. юаней ($14 700).
