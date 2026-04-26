Автомобили-хамелеоны: какой цвет вносят в документы Сегодня 07:11 — Технологии&Авто

Как определяют цвет автомобилей-хамелеонов

В регистрационные документы обязательно вносятся основные характеристики транспортного средства, в частности его цвет. В то же время в случаях, когда определение цвета усложнено (как с покрытием типа «хамелеон»), привлекаются специалисты Экспертной службы МВД.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Какой цвет фиксируют в документах

В ходе исследования эксперты учитывают доминирующий цвет кузова транспортного средства — то есть тот, который преобладает при обычном восприятии дневного освещения. Именно этот базовый цвет и вносится в свидетельство о регистрации.

Несмотря на визуальные эффекты изменения оттенков, в документах фиксируется один основной цвет. Это необходимо для идентификации транспортного средства и унификации учета", отмечают специалисты сервисных центров МВД.

Если же транспортное средство имеет комбинированную окраску или несколько выраженных цветов, это также указывается в регистрационных документах как один определенный цвет в соответствии с результатами экспертного исследования.

Нужно ли переоформлять документы при изменении цвета

Изменение цвета транспортного средства, в частности нанесение покрытия типа «хамелеон», считается изменением его внешнего вида.

В таком случае владелец обязан обратиться в Экспертную службу МВД и сервисный центр МВД для внесения соответствующих изменений в регистрационные документы.

Следовательно, автомобили с эффектом «хамелеон» не создают препятствий для регистрации, но требуют правильного определения основного цвета.

Следует отметить, что определение цвета транспортного средства является лишь одним из этапов комплексной проверки во время его регистрации, особенно если речь идет об авто, ввезенных из-за границы.

При первой регистрации такого транспортного средства в Украине владельцу необходимо пройти несколько обязательных процедур.

В частности, автомобиль подлежит экспертному исследованию в учреждениях Экспертной службы МВД, где специалисты не только определяют его основные характеристики, в частности, цвет, но и осуществляют проверку идентификационных номеров и документов.

К пакету документов для регистрации относятся:

паспорт

РНУКНП,

документ о праве собственности,

иностранные регистрационные документы,

таможенная декларация,

сертификат соответствия,

заключение экспертного исследования,

квитанции об оплате.

Важно, что экспертное исследование гарантирует законность и безопасность транспортного средства. Именно на этом этапе, в частности, и определяется корректный цвет авто — даже если оно имеет сложное или меняющееся покрытие типа «хамелеон».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.