Крупнейшие автомобильные рынки мира
В 2025 году глобальные продажи новых автомобилей достигли 99,8 млн ед. Это на 4,7% больше, чем в 2024 году. Китай остается лидером по объемам продаж авто.
Об этом свидетельствуют данные всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), пишет «Укравтопром».
Продажи в сегменте легковых машин составили 70,98 млн. ед., показав прирост в 5%, а в коммерческом — 28,82 млн ед. (+3,5%).
Лидеры мирового рынка
Крупнейшим национальным автомобильным рынком остается Китай, где за год было продано 34,4 млн машин, что на 9% больше, чем в 2024 г. Из них 30,1 млн (+9%) — легковые автомобили, еще 4,3 млн (+11%) — коммерческие.
Второе место в рейтинге занимает США — 16,7 млн авто (+2%). Продажи легковых автомобилей уменьшились на 8% (2,7 млн ед.), тогда как коммерческий сегмент вырос на 4% (14 млн ед.)
Третий результат в Индии — 5,5 млн авто (+5%). Легковых — 4,5 млн ед. (+5%), а коммерческих — 1 млн ед. (+8%).
На четвертом месте Япония — 4,5 млн авто (+3%). Из них 3,8 млн. ед. (+3%) — легковые автомобили, еще 0,7 млн ед. (+5%) — коммерческие.
Замыкает лидерскую пятерку Германия — 3,2 млн. авто (+0,5%). Продажи легковых автомобилей составили 2,8 млн ед. (+1%), а коммерческих — 0,4 млн ед. (-7%).
