Крупнейшие автомобильные рынки мира

0 800 307 555
ру
Технологии&Авто
54
Китай стал крупнейшим автомобильным рынком мира
В 2025 году глобальные продажи новых автомобилей достигли 99,8 млн ед. Это на 4,7% больше, чем в 2024 году. Китай остается лидером по объемам продаж авто.
Об этом свидетельствуют данные всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), пишет «Укравтопром».
Продажи в сегменте легковых машин составили 70,98 млн. ед., показав прирост в 5%, а в коммерческом — 28,82 млн ед. (+3,5%).

Лидеры мирового рынка

Крупнейшим национальным автомобильным рынком остается Китай, где за год было продано 34,4 млн машин, что на 9% больше, чем в 2024 г. Из них 30,1 млн (+9%) — легковые автомобили, еще 4,3 млн (+11%) — коммерческие.
Второе место в рейтинге занимает США — 16,7 млн ​​авто (+2%). Продажи легковых автомобилей уменьшились на 8% (2,7 млн ​​ед.), тогда как коммерческий сегмент вырос на 4% (14 млн ед.)
Третий результат в Индии — 5,5 млн авто (+5%). Легковых — 4,5 млн ед. (+5%), а коммерческих — 1 млн ед. (+8%).
На четвертом месте Япония — 4,5 млн авто (+3%). Из них 3,8 млн. ед. (+3%) — легковые автомобили, еще 0,7 млн ​​ед. (+5%) — коммерческие.
Замыкает лидерскую пятерку Германия — 3,2 млн. авто (+0,5%). Продажи легковых автомобилей составили 2,8 млн ед. (+1%), а коммерческих — 0,4 млн ед. (-7%).
По материалам:
Finance.ua
Авто
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems