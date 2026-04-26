Крупнейшие автомобильные рынки мира Сегодня 06:03 — Технологии&Авто

Китай стал крупнейшим автомобильным рынком мира, Фото: freepik

В 2025 году глобальные продажи новых автомобилей достигли 99,8 млн ед. Это на 4,7% больше, чем в 2024 году. Китай остается лидером по объемам продаж авто.

Об этом свидетельствуют данные всемирной организации автопроизводителей (ОИСА), пишет «Укравтопром».

Продажи в сегменте легковых машин составили 70,98 млн. ед., показав прирост в 5%, а в коммерческом — 28,82 млн ед. (+3,5%).

Лидеры мирового рынка

Крупнейшим национальным автомобильным рынком остается Китай, где за год было продано 34,4 млн машин, что на 9% больше, чем в 2024 г. Из них 30,1 млн (+9%) — легковые автомобили, еще 4,3 млн (+11%) — коммерческие.

Второе место в рейтинге занимает США — 16,7 млн ​​авто (+2%). Продажи легковых автомобилей уменьшились на 8% (2,7 млн ​​ед.), тогда как коммерческий сегмент вырос на 4% (14 млн ед.)

Третий результат в Индии — 5,5 млн авто (+5%). Легковых — 4,5 млн ед. (+5%), а коммерческих — 1 млн ед. (+8%).

На четвертом месте Япония — 4,5 млн авто (+3%). Из них 3,8 млн. ед. (+3%) — легковые автомобили, еще 0,7 млн ​​ед. (+5%) — коммерческие.

Замыкает лидерскую пятерку Германия — 3,2 млн. авто (+0,5%). Продажи легковых автомобилей составили 2,8 млн ед. (+1%), а коммерческих — 0,4 млн ед. (-7%).

