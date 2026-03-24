0 800 307 555
ру
Конец бензинового Highlander, премьера Duster, гиперкар из AI, Ferrari от iPhone | Автодайджест

Технологии&Авто
35
Мир автомобилей меняется быстрее, чем кажется, — и не всегда успеваешь за этим следить.
Команда Finance.ua Страхование собрала самые важные новости в один видеодайджест: громкие мировые премьеры, тренды электромобилей, украинские реалии авторынка и факты, которые вас удивят. Без скучных технических разборов — только самое интересное.

Что рассказали в первом выпуске:

🏎️ Ferrari Luce — первый электромобиль легендарной марки, интерьер которого создал дизайнер iPhone. Главный сюрприз: тачскринов там почти нет;
🚙 Renault Duster — новая версия кроссовера получила премиальный салон и внешний вид, который выглядит дороже привычной европейской;
🔍 Скрученные пробеги — в исследовании carVertical Украина заняла последнее место в Европе по прозрачности авторынка. Разбираем, какие модели скручивают чаще всего;
Toyota Highlander 2027 — бензиновых и гибридных версий больше не будет. Только электро с запасом хода до 500 км;
🤖 Xiaomi Vision Gran Turismo — концепт гиперкара с ИИ, который считывает настроение водителя и адаптирует под него свет и звук в салоне.
По материалам:
Finance.ua
YoutubeАвто
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems