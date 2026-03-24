Конец бензинового Highlander, премьера Duster, гиперкар из AI, Ferrari от iPhone | Автодайджест
Мир автомобилей меняется быстрее, чем кажется, — и не всегда успеваешь за этим следить.
Команда Finance.ua Страхование собрала самые важные новости в один видеодайджест: громкие мировые премьеры, тренды электромобилей, украинские реалии авторынка и факты, которые вас удивят. Без скучных технических разборов — только самое интересное.
Что рассказали в первом выпуске:
🏎️ Ferrari Luce — первый электромобиль легендарной марки, интерьер которого создал дизайнер iPhone. Главный сюрприз: тачскринов там почти нет;
🚙 Renault Duster — новая версия кроссовера получила премиальный салон и внешний вид, который выглядит дороже привычной европейской;
🔍 Скрученные пробеги — в исследовании carVertical Украина заняла последнее место в Европе по прозрачности авторынка. Разбираем, какие модели скручивают чаще всего;
⚡ Toyota Highlander 2027 — бензиновых и гибридных версий больше не будет. Только электро с запасом хода до 500 км;
🤖 Xiaomi Vision Gran Turismo — концепт гиперкара с ИИ, который считывает настроение водителя и адаптирует под него свет и звук в салоне.
