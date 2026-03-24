Конец бензинового Highlander, премьера Duster, гиперкар из AI, Ferrari от iPhone | Автодайджест

Мир автомобилей меняется быстрее, чем кажется

Мир автомобилей меняется быстрее, чем кажется, — и не всегда успеваешь за этим следить.

Команда Finance.ua Страхование собрала самые важные новости в один видеодайджест: громкие мировые премьеры, тренды электромобилей, украинские реалии авторынка и факты, которые вас удивят. Без скучных технических разборов — только самое интересное.

Что рассказали в первом выпуске:

🏎️ Ferrari Luce — первый электромобиль легендарной марки, интерьер которого создал дизайнер iPhone. Главный сюрприз: тачскринов там почти нет;

🚙 Renault Duster — новая версия кроссовера получила премиальный салон и внешний вид, который выглядит дороже привычной европейской;

🔍 Скрученные пробеги — в исследовании carVertical Украина заняла последнее место в Европе по прозрачности авторынка. Разбираем, какие модели скручивают чаще всего;

⚡ Toyota Highlander 2027 — бензиновых и гибридных версий больше не будет. Только электро с запасом хода до 500 км;

🤖 Xiaomi Vision Gran Turismo — концепт гиперкара с ИИ, который считывает настроение водителя и адаптирует под него свет и звук в салоне.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.