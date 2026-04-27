X станет «суперприложением» с финансовыми услугами — Маск

Логотип соцсети X
Илон Маск готовит запуск X Money — платежного сервиса, который должен стать ключевым элементом превращения X в полноценное суперприложение. Платформа объединит платежи, переводы и финансовые сервисы прямо внутри соцсети.
Об этом пишет Вloomberg.

Что произошло

Илон Маск готовится уже в этом месяце запустить публичную версию X Money — новой платежно-банковской платформы, интегрированной в социальную сеть X. По информации ранних пользователей, сервис может предлагать 6% годовых на сбережения (это примерно в 15 раз выше среднего показателя в США) а также 3% кешбэка на отдельные покупки. В то же время пока неясно, идет ли речь о постоянном предложении или временном бонусе на старте для привлечения клиентов.
Среди ключевых функций X Money — бесплатные P2P-переводы, то есть возможность посылать деньги другим пользователям прямо через чат или профиль в приложении.
В платформу также планируется интегрировать ИИ-помощник от стартапа xAI, который будет анализировать затраты, автоматически категоризировать платежи и помогать управлять финансами.
Пользователям также обещают металлическую дебетовую карту Visa с уникальным никнеймом из соцсети X, выгравированным на карте.

Почему это интересно

Запуск X Money приближает Маска к идее превратить X в так называемое суперприложение — платформу, где можно не только общаться, но и оплачивать услуги, бронировать поездки, покупать билеты или управлять кредитами в одной среде.
Сильная сторона проекта — уже имеющаяся аудитория платформы: X имеет около 600 млн активных пользователей ежемесячно. Кроме того, выплаты авторам контента, проходящие сейчас через Stripe, планируют перевести в X Money, что может сразу создать большую базу активных финансовых аккаунтов.

Что может помешать запуску

Несмотря на амбициозные планы, запуск сервиса задерживался из-за регуляторных требований. Для полноценной работы в США компании требуются лицензии во всех 50 штатах, однако сейчас, по имеющимся данным, у X есть разрешения только в 44.
Также остается открытым вопрос, как будет работать банковский аккаунт пользователя, если его профиль в соцсети X будет временно приостановлен или заблокирован. Именно такие нюансы могут стать одним из главных вызовов для стартового сервиса.
По материалам:
vctr.media
