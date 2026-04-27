Meta тестирует Instants — новое приложение с «одноразовыми» фото
Meta тестирует отдельное приложение от Instagram, что позволяет переписываться с помощью исчезающих фотографий.
Об этом пишет TechCrunch.
Особенность нового приложения
Новое приложение от Meta от имени Instants позволяет обмениваться фотографиями, исчезающими после просмотра, без возможности их редактирования или наложения фильтров.
Пользователи могут сделать фото только в один клик через камеру в приложении. Загрузить готовые снимки из галереи невозможно, а редактирование запрещено — разрешается только добавить текст. Отправленные фотографии можно просмотреть только один раз, и они остаются доступными только в течение 24 часов.
Концепция нового приложения очень похожа на сочетание функции BeReal и Snapchat, где идеей «реальная жизнь, очень быстро». Instants напоминает версию функции Shots, которую Instagram тестировал в прошлом году. Приложение тестируется в Испании и Италии, о развертывании в Украине пока не известно.
Компания также предлагает использовать эту функцию непосредственно в основном приложении Instagram. Делиться своими «мгновенностями» можно исключительно со взаимными подписчиками или людьми из списка «Близкие друзья».
Поделиться новостью
