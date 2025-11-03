0 800 307 555
YouTube предоставит сотрудникам выплаты за добровольное увольнение
YouTube предлагает работникам добровольно покинуть компанию с выплатой компенсаций и консолидирует работу вокруг трех блоков: «продукты для зрителей», «продукты для авторов и сообществ» и «подписочные продукты».
О программе и новой структуре стало известно из внутреннего обращения CEO Нила Мохана, сообщает Engadget.
В направлении «для зрителей» команда сосредоточится на поиске и рекомендациях, удержании аудитории, улучшении просмотра телевизоров и политиках безопасности контента. Блок «для авторов и сообществ» будет отвечать за инструменты создания (включая генеративные ИИ), Shorts, Live и поддержку креаторов.
Команда подписок сфокусируется на росте YouTube Premium, Music и OTT-сервиса YouTube TV. Такое разделение должно ускорить принятие решений и запуск функций без дублирования работ между командами.
Предложенные добровольные выходы — это не выкуп акций у сотрудников, а именно денежные пакеты для тех, кто готов уйти по договоренности. Детали пакетов в письме не раскрывались. Обычно такие программы включают единовременную выплату и сохранение части льгот в течение переходного периода.
Так компания хочет дать людям, планирующим изменения, возможность уйти на приемлемых условиях, а самим, в свою очередь, скорее перестроить структуру без списков «сокращаемых должностей».
YouTube подчеркивает масштаб экосистемы: сервис уже два года подряд лидирует среди стриминговых платформ в США, имеет 125 млн подписчиков Premium и Music, еще 8 млн у YouTube TV, а совокупные выплаты авторам и правообладателям превысили $100 млрд. Обновленная организация должна напрямую поддержать эти направления: улучшать релевантность рекомендаций, упростить путь автора к инструментам монетизации и усилить конверсию в подписки.
