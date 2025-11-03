День финансов: общие карты в monobank, бронирование мужчин в розыске ТЦК, бесплатные поездки до 3000 км Сегодня 17:45

Понедельник, 3 ноября. Как будет работать новая программа «Укрзализныци» и кто сможет забронировать работников, у которых есть проблемы с воинским учетом.

Общие карты в monobank

В monobank заработала новая функция «общие карты». После обновления приложения под картой mono можно нажать «Открыть доступ», выбрать близкого человека, установить месячный лимит расходов и этот человек сможет пользоваться средствами с вашего счета. Тот, кто открыл доступ, видит все расходы, а пользователь общей карты — только свои.

Снижение скоростного лимита

С 1 ноября в Киеве и Днепре завершился летний период повышенного скоростного режима на ряде городских магистралей. Максимально разрешенная скорость на этих участках снижена до 50 км/ч. Где именно уменьшили скорость — рассказываем здесь

🚗 Вполне возможно, что очень скоро украинских водителей ожидают существенные изменения — с 2026 года депутаты предлагают ввести новую систему штрафных баллов, которая коренным образом изменит подход к наказанию за нарушения правил дорожного движения. Каждое нарушение будет учитываться в личном «реестре водителя», и последствия будут набираться постепенно — от мелких предупреждений до лишения права управления.

В новой статье Finance.ua рассказывает о том, что это за реформа, как будет работать балльная система и что об этом говорит опыт Европы:

Инновационный хаб для финсектора

Глава НБУ Андрей Пышный заявил , что регулятор работает над запуском национального инновационного хаба для финансовой сферы, который планируют запустить в 2026 году. Он отметил, что Нацбанк не будет ограничивать технологические решения, но потребует от участников финансового рынка наличия систем внутреннего контроля, мониторинга и защиты данных.

Кредитные рейтинги банков

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) трех украинских государственных банков — Ощадбанка, Укрэксимбанка и Сенс Банка: в иностранной валюте — на уровне (LTFC) «CCC», в национальной валюте — на уровне «CCC+». Для «Ощадбанка» и «Сенса» также подтверждены рейтинги устойчивости банка (VR) на уровне «ccc».

Мужчины в розыске ТЦК могут получить бронирование

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4630-IX, который регулирует особенности трудовых отношений во время военного положения. В частности, он позволяет бронировать работников оборонно-промышленного комплекса, у которых есть проблемы с воинским учетом.

Бесплатные поездки до 3000 км

Зеленский объявил о программе «Зимней поддержки» украинцев, которая, в частности, включает бесплатные путешествия по железной дороге на 3 тысячи километров. В «Укрзализныце» прокомментировали эту инициативу и объяснили, почему выбрали именно такую ​​цифру.

Тарифы на свет в 2026 году

В Национальном банке не исключают , что в следующем году в Украине могут возрасти тарифы на электроэнергию, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры. В НБУ считают, что со стабилизацией экономической ситуации в стране тарифы на отдельные коммунальные услуги будут постепенно приближаться к рыночно обоснованным уровням.

Заметим, что по данным Пенсионного фонда, осенью перерасчет субсидий на холодный период произошел без личного обращения для большинства граждан. Но некоторым все же нужно повторно подать документы и заявление

Отсрочки переходят в цифровой формат

В Украине с 1 ноября вступили в силу новые правила оформления отсрочки от мобилизации. Теперь подать документы можно только через приложение «Резерв+» или в центрах предоставления административных услуг. ТЦК и СП больше не будут принимать бумажные заявления. Новые правила должны упростить процесс оформления отсрочек и сделать его полностью цифровым.

Военнослужащие ВСУ имеют право на военную пенсию по выслуге 25 лет и более. Размер такой пенсии зависит, в частности, от стажа военной службы, при исчислении которого учитывается участие защитника в боевых действиях.

Зарплаты дизайнеров в ІТ

По данным Djinni, дизайнеры остаются одной из немногих категорий на IT-рынке, где зарплаты в 2025 году выше, чем в прошлом году. Средняя зарплатная вилка в вакансиях, где требуют хотя бы 5 лет опыта — 2500−4000 долларов.

В то же время правительство запустило два новых экспериментальных проекта поддержки — для тех, кто остался без работы, и для ветеранов и ветеранок. Первый проект предназначен для людей, которые лишились работы, но еще не обратились в службу занятости и не получили статус безработного. Второй проект призван усовершенствовать механизмы социальной и профессиональной адаптации после службы.

Чего ждать от курса на этой неделе

Официальный курс гривны в период 27−31 октября вел себя сдержанно — колебался в узком диапазоне около 42,00 грн/$ с незначительным преимуществом на укрепление до конца периода. Вероятно, в течение первой недели ноября курс будет оставаться относительно устойчивым, с умеренными колебаниями в первой половине недели, прогнозирует член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

