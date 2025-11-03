0 800 307 555
Бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: Президент підписав закон

Бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: Президент підписав закон
Бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: Президент підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№4630-IX) щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану, який передбачає надання критичним підприємствам права бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Що передбачається

Документ передбачає бронювання працівників ОПК, навіть при наявності проблем з військовим обліком, встановлює максимальний строк випробування у 45 днів для таких підприємств та дозволяє роботодавцю звільняти працівників за неусунення порушень військового обліку.

Про що йдеться

Основні положення акта стосуються бронювання працівників підприємств ОПК, навіть якщо у них є проблеми з військовим обліком.
  • таке бронювання діє лише 1 раз на рік і не звільняє від відповідальності;
  • встановлюється максимальний строк випробування — 45 днів при прийомі на роботу на підприємства ОПК;
  • роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.
«Рада надає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей, у яких неналежно оформлені облікові документи. Тобто бронюванню підлягають всі військовозобовʼязані працівники критично важливих підприємств, а також підприємств оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані», — пояснив суть документа нардеп Олексій Гончаренко після його ухвалення парламентом.
Раніше Кабінет Міністрів розширив можливості для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій.
Водночас Підприємствам доведеться підвищити рівень зарплат для бронювання працівників через заплановане зростання мінімальної зарплати у проєкті держбюджету-2026. Законопроєкт № 14000 від 15 вересня передбачає підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2026 року до 8647 грн (52 грн у погодинному розмірі) проти нинішніх 8000 грн.
Payment systems