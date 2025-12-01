ТОП-10 хороших авто, які нікому не потрібні Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

ТОП-10 хороших авто, які нікому не потрібні

Аналітики проаналізували наявні у відкритому доступі дані щодо продажів авто і склало список із 10 найменш продаваних авто, які насправді незаслужено обділені увагою покупців.

Про це пише видання Topspeed

До цього писку увійшли:

Mini Hard-Top 2-Door. Хоча на ринку є попит на компактні сіті-кари, ця модель чомусь не знайшла свого покупця. Машину критикують за тісноту і непрактичність. Jeep Compass. У сегменті компактних кросоверів конкуренція аж надто велика. І залежно від потреб клієнта у Jeep Compass завжди знаходиться краща альтернатива. Mercedes-Benz SL. Це старожил в модельній лінійці Mercedes. Але ця машина, як і вся продукція бренду, страждає від однієї проблеми — захмарно високої ціни. Nissan Versa Sedan. Це хороше бюджетне авто, що пропонує найбазовіші технології. Але що, коли базовий варіант — це не те, що всім потрібно? Особливо, коли можна доплатити лише трішечки більше і отримати значно більш просунуте авто. Ford Mustang. Повільні продажі Ford Mustang є трендом останніх кількох років. Причина переважно в ціні. Volvo XC90. Прихована перлина преміум-класу, яку не помічають на тлі гучно розпіарених конкурентів від BMW та Lexus. Audi А6. Головна біда цієї моделі в тому, що ринок загалом втрачає інтерес до розкішних седанів. Audi A4. Популярність моделі за останні роки знизилася через проблеми з надійністю та низку інших негараздів. Також свою роль зіграв постійний успіх інших німецьких автовиробників — BMW та Mercedes-Benz. Maserati Grecale. Спроба компанії вийти на ринок позашляховиків, ймовірно, є дещо запізнілою. Цей пиріг давно поділено, і для Maserati місця за столом вже не лишилося. Jaguar F-PACE. У цій машині насправді все прекрасно. Чим вона не вгодила покупцям — справжня загадка.

У жовтні українці придбали 26,1 тис. легкових автомобілів з пробігом. З цієї кількості 9,6 тис. (37%) становили ввезені з-за кордону вживані легковики віком до 5 років. За даними аналітиків, найбільшу частку в цьому сегменті займають електромобілі — 57%.

