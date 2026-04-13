0 800 307 555
Какие авто покупают в Киеве (инфографика)

Toyota Rav-4 Hybrid
Toyota Rav-4 Hybrid
В марте бензиновые и гибридные автомобили усилили свои позиции на рынке новых легковых автомобилей в Киеве и области.
Об этом свидетельствуют данные RST.
В марте в Киеве и области зарегистрировано 2,8 тыс. новых легковушек. По сравнению с мартом прошлого года количество регистраций выросло.

Структура рынка

Доля бензиновых моделей выросла на 4,5%, тогда как электромобили продемонстрировали наибольшее падение — более чем на 10%.
Гибриды сформировали более трети регистраций. Дизельные автомобили занимают почти пятую часть рынка.
В марте бензиновые и гибридные автомобили усилили свои позиции
В марте бензиновые и гибридные автомобили усилили свои позиции, rst.ua

Самые популярные марки марта 2026

По сравнению с мартом 2025 года объемы продаж лидеров рынка заметно выросли:
  1. Toyota — 14.4%;
  2. Skoda — 9.0%;
  3. Volkswagen — 8.4%;
  4. Renault — 8.1%;
  5. Hyundai — 7.0%;
  6. Nissan — 5.1%;
  7. BMW — 4.7%;
  8. Mercedes — 4.1%;
  9. Mazda — 3.3%;
  10. Citroen — 2.8%;
По сравнению с мартом 2025 года, объемы продаж лидеров рынка заметно выросли
По сравнению с мартом 2025 года, объемы продаж лидеров рынка заметно выросли, rst.ua

ТОП-модели по количеству продаж:

  1. Toyota Rav-4 Hybrid — 6.3%;
  2. Renault Duster — 4.0%;
  3. Nissan Qashqai — 3.7%;
  4. Hyundai Tucson — 3.7%;
  5. Volkswagen Touareg — 3.0%;
  6. Renault Taliant — 2.9%;
  7. Kia Sportage — 1.9%;
  8. Toyota Land Cruiser Prado — 1.9%;
  9. Skoda Octavia — 1.8%;
  10. Mazda Cx-5 — 1.7%.
Toyota Rav-4 Hybrid на первом месте по количеству продаж
Toyota Rav-4 Hybrid на первом месте по количеству продаж, rst.ua
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
