Какие авто покупают в Киеве (инфографика)
В марте бензиновые и гибридные автомобили усилили свои позиции на рынке новых легковых автомобилей в Киеве и области.
Об этом свидетельствуют данные RST.
В марте в Киеве и области зарегистрировано 2,8 тыс. новых легковушек. По сравнению с мартом прошлого года количество регистраций выросло.
Структура рынка
Доля бензиновых моделей выросла на 4,5%, тогда как электромобили продемонстрировали наибольшее падение — более чем на 10%.
Гибриды сформировали более трети регистраций. Дизельные автомобили занимают почти пятую часть рынка.
Самые популярные марки марта 2026
По сравнению с мартом 2025 года объемы продаж лидеров рынка заметно выросли:
- Toyota — 14.4%;
- Skoda — 9.0%;
- Volkswagen — 8.4%;
- Renault — 8.1%;
- Hyundai — 7.0%;
- Nissan — 5.1%;
- BMW — 4.7%;
- Mercedes — 4.1%;
- Mazda — 3.3%;
- Citroen — 2.8%;
ТОП-модели по количеству продаж:
- Toyota Rav-4 Hybrid — 6.3%;
- Renault Duster — 4.0%;
- Nissan Qashqai — 3.7%;
- Hyundai Tucson — 3.7%;
- Volkswagen Touareg — 3.0%;
- Renault Taliant — 2.9%;
- Kia Sportage — 1.9%;
- Toyota Land Cruiser Prado — 1.9%;
- Skoda Octavia — 1.8%;
- Mazda Cx-5 — 1.7%.
