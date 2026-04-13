Какие авто покупают в Киеве (инфографика) Сегодня 11:05 — Технологии&Авто

В марте бензиновые и гибридные автомобили усилили свои позиции на рынке новых легковых автомобилей в Киеве и области.

Об этом свидетельствуют данные RST.

В марте в Киеве и области зарегистрировано 2,8 тыс. новых легковушек. По сравнению с мартом прошлого года количество регистраций выросло.

Структура рынка

Доля бензиновых моделей выросла на 4,5%, тогда как электромобили продемонстрировали наибольшее падение — более чем на 10%.

Гибриды сформировали более трети регистраций. Дизельные автомобили занимают почти пятую часть рынка.

В марте бензиновые и гибридные автомобили усилили свои позиции, rst.ua

Самые популярные марки марта 2026

По сравнению с мартом 2025 года объемы продаж лидеров рынка заметно выросли:

Toyota — 14.4%; Skoda — 9.0%;

Volkswagen — 8.4%;

Renault — 8.1%;

Hyundai — 7.0%;

Nissan — 5.1%;

BMW — 4.7%;

Mercedes — 4.1%;

Mazda — 3.3%;

Citroen — 2.8%;



По сравнению с мартом 2025 года, объемы продаж лидеров рынка заметно выросли, rst.ua

ТОП-модели по количеству продаж:

Toyota Rav-4 Hybrid — 6.3%; Renault Duster — 4.0%;

Nissan Qashqai — 3.7%;

Hyundai Tucson — 3.7%;

Volkswagen Touareg — 3.0%;

Renault Taliant — 2.9%;

Kia Sportage — 1.9%;

Toyota Land Cruiser Prado — 1.9%;

Skoda Octavia — 1.8%;

Mazda Cx-5 — 1.7%.



Toyota Rav-4 Hybrid на первом месте по количеству продаж, rst.ua

