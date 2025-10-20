Как быстро найти свободные парковочные места в Киеве
Жители Киева теперь могут проверять наличие свободных мест на парковках просто в несколько кликов. Поможет в этом мобильное приложение «Киев Цифровой», отражающее заполненность парковочных площадок в режиме реального времени.
Сервис работает в разделе «Почасовая парковка». Чтобы найти свободное место, пользователю достаточно открыть карту парковок в приложении и выбрать нужную локацию.
Для удобства водителей заполненность обозначается цветами: зеленый — более 70% свободных мест, желтый — 40−70%, красный — остались последние места, серый — все места заняты.
Сейчас в Киеве работает 330 парковок, из которых 200 расположены в первой парковочной зоне. К сервису уже подключены 83 площадки, оборудованные 219 камерами, отслеживающими заполненность в режиме реального времени.
Город постепенно расширяет покрытие: 19 площадок уже имеют 100% охват камер, 22 — более 50%, 10 — более 30%, а на 32 площадках пока работает частичное покрытие до 30%. В КГГА отмечают, что такой подход позволяет интегрировать сервис во все парковочные зоны столицы, чтобы водители могли заранее узнавать, где есть свободное место.
