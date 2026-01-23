В 2027 году Украина интегрируется в рынок электроэнергии ЕС Сегодня 16:30 — Энергетика

Украинский энергетический рынок присоединится к европейскому

Украина в 2027 году будет полностью интегрирована в энергорынок ЕС, даже если формально еще не будем членом Союза.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Евроинтеграция энергетического рынка

«Сейчас в парламенте есть большой законопроект — несколько сотен страниц о финальной интеграции энергорынка Украины с ЕС. Он подготовлен ко второму чтению, и, думаю, в феврале мы сможем его принять», — сказал он на Украинском завтраке в Давосе на полях Всемирного экономического форума в четверг, организованного Фондом Виктора Пинчука.

По словам Качки, указанный документ — это сотни страниц технических оценок, над которым годами работали специалисты.

«Именно благодаря этой работе в 2027 году мы будем полностью интегрированы в энергорынок ЕС, даже если формально еще не будем членом Союза», — подчеркнул вице-премьер-министр.

Что известно об этом законопроекте

Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада приняла за основу з/п № 12087-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины по имплементации норм европейского права по интеграции энергорынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики».

Как сообщало Минэнергетики, соответствующее законодательное предложение было разработано на основе девяти актов энергетического законодательства ЕС и имеет целью создать необходимую законодательную основу для полной интеграции рынка э/э Украины в единый европейский рынок на принципе взаимности.

Документ предусматривает, в частности:

интеграцию краткосрочных (спотовых) рынков э/э Украины и ЕС (market coupling) и балансирующих рынков, что означает повышение ликвидности рынка,

упрощение условий торговли э/э с ЕС,

эффективное использование пропускной способности межгосударственных связей,

усиление гибкости энергосистемы и доступ к резервам ЕС.

Также проект закона предусматривает дополнительные механизмы защиты прав потребителей и усиление их роли на рынке путем увеличения прозрачности условий поставки и внедрения инструментов сравнения предложений поставщиков, а также создания условий для привлечения потребителей к участию в других сегментах рынка, в частности рынка вспомогательных услуг.

В ведомстве отметили, что принятие документа позволит обеспечить синхронизацию рынков электроэнергии в начале 2027 года.

