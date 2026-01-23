В 2027 году Украина интегрируется в рынок электроэнергии ЕС
Украина в 2027 году будет полностью интегрирована в энергорынок ЕС, даже если формально еще не будем членом Союза.
Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.
Евроинтеграция энергетического рынка
«Сейчас в парламенте есть большой законопроект — несколько сотен страниц о финальной интеграции энергорынка Украины с ЕС. Он подготовлен ко второму чтению, и, думаю, в феврале мы сможем его принять», — сказал он на Украинском завтраке в Давосе на полях Всемирного экономического форума в четверг, организованного Фондом Виктора Пинчука.
По словам Качки, указанный документ — это сотни страниц технических оценок, над которым годами работали специалисты.
«Именно благодаря этой работе в 2027 году мы будем полностью интегрированы в энергорынок ЕС, даже если формально еще не будем членом Союза», — подчеркнул вице-премьер-министр.
Что известно об этом законопроекте
Как сообщалось, 22 июля Верховная Рада приняла за основу з/п № 12087-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины по имплементации норм европейского права по интеграции энергорынков, повышению безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики».
Как сообщало Минэнергетики, соответствующее законодательное предложение было разработано на основе девяти актов энергетического законодательства ЕС и имеет целью создать необходимую законодательную основу для полной интеграции рынка э/э Украины в единый европейский рынок на принципе взаимности.
Документ предусматривает, в частности:
- интеграцию краткосрочных (спотовых) рынков э/э Украины и ЕС (market coupling) и балансирующих рынков, что означает повышение ликвидности рынка,
- упрощение условий торговли э/э с ЕС,
- эффективное использование пропускной способности межгосударственных связей,
- усиление гибкости энергосистемы и доступ к резервам ЕС.
Также проект закона предусматривает дополнительные механизмы защиты прав потребителей и усиление их роли на рынке путем увеличения прозрачности условий поставки и внедрения инструментов сравнения предложений поставщиков, а также создания условий для привлечения потребителей к участию в других сегментах рынка, в частности рынка вспомогательных услуг.
В ведомстве отметили, что принятие документа позволит обеспечить синхронизацию рынков электроэнергии в начале 2027 года.
