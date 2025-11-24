0 800 307 555
Переговоры в Женеве: США и Украина согласовали обновленный проект мирного плана

60
На фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак и государственный секретарь США Марко Рубио
В воскресенье, 23 ноября, представители Соединенных Штатов и Украины провели в Женеве обсуждение американского мирного предложения о прекращении войны. По результатам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
«Переговоры были конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и продолжительного мира», — говорится в сообщении.
Обе стороны назвали консультации очень продуктивными. Переговоры показали ощутимый прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов.

Принципы будущего соглашения

Участники переговоров подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. По итогам встречи стороны подготовили обновленный рамочный документ, содержащий уточненные предложения.

Дальнейшие действия

Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над общими предложениями. Стороны будут также поддерживать контакт с европейскими партнерами при дальнейшем продвижении процесса.
Окончательные решения по рамочному документу будут приниматься президентами Украины и Соединенными Штатами.
Со своей стороны, участник украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что текущая редакция документа, хоть и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
«Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям — это позволяет двигаться вперед в совместном процессе. Ожидаем дальнейший прогресс в течение сегодняшнего дня», — отметил Умеров.
Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что встречи были для него самыми продуктивными за все время с начала ведения переговоров. По его словам, команда Вашингтона вносит некоторые изменения в мирный план.
«Мы прорабатываем некоторые предложения, которые нам предоставили. Поэтому мы работаем над этим, внося некоторые изменения, в надежде еще больше снизить разногласия и приблизиться к чему-то, что будет приемлемо как для Украины, так и, очевидно, для Соединенных Штатов», — добавил Рубио.
Напомним, президент США Дональд Трамп одобрил «мирный план» между россией и Украиной, содержащий 28 пунктов, тайно разрабатываемый в течение последних нескольких недель.
Накануне Finance.ua со ссылкой на The Washington Post писал, что европейские лидеры разработали свои предложения по мирному урегулированию войны в Украине. Они предусматривают возобновление контроля за Киевом ключевых стратегических объектов без ограничений для Вооруженных сил Украины.
План предусматривает возвращение под контроль Украины Запорожской АЭС и Каховской дамбы, а также обеспечение «свободных проходов» по Днепру и контроля над Кинбурнской косой. Остальные территориальные споры должны рассматриваться после прекращения огня.
Алена Листунова
Payment systems