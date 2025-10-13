Украине придется потратить миллиарды на дополнительную закупку газа Сегодня 21:22

Из-за российских атак по энергообъектам Украины этой зимой, вероятно, придется дополнительно импортировать из Европы газ, который обойдется ей около 2 миллиардов долларов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в энергетической отрасли Украины.

Издание пишет, что энергетическая война между Украиной и россией — «это улица с двусторонним движением». Мол, как украинские удары по российским НПЗ наносят стране-агрессору ущерб, так и обстрелы россией украинских энергетических предприятий несут немалые проблемы Украине.

Поэтому украинские чиновники уже заявили, что им придется импортировать дополнительно дорогой газ из Европы, чтобы компенсировать дефицит.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, Украина сейчас ведет переговоры со своими международными партнерами об увеличении импорта природного газа примерно на 30%.

УНІАН По материалам:

