Укрпочта запускает сеть почтоматов: где и когда их установят
После нескольких лет попыток и сорванных контрактов Укрпочта запускает собственную сеть почтоматов.
Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.
Где установят почтоматы и как они будут работать
- Украинский производитель Modern Expo выиграл тендер и уже до конца года установит первые 100 модулей — 70 в Киеве и 30 в Одессе.
- Получить посылку можно будет по ПИН-коду или через обновленное мобильное приложение Укрпочта 2.0, которое уже доступно в App Store и Google Play.
- В Укрпочте заявляют, что почтоматы созданы по повышенным стандартам безопасности: они защищены от воды, пыли и механических повреждений, поэтому выдержат дождь и мороз.
Почтоматы имеют модульную конструкцию: систему можно масштабировать от одного до десятков модулей, а базовая конфигурация имеет два блока по 15−20 ячеек каждый.
«Мы ждали в этот день вместе с нашими клиентами. Для кого-то почтомат — это просто техническое решение, но для нас это история длиной в несколько лет. За это время было несколько тендеров, сорваны сроки, смена партнеров — и все сначала», — комментирует генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
Уже в следующем году Укрпочта приступит к масштабированию сети по всей стране.
