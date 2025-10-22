В большинстве регионов Украины введены аварийные отключения света
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру 22 октября в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
«Аварийно-восстановительные работы начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех потребителей», — сказано в сообщении.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
В ДТЭК сообщили, что в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях действуют экстренные отключения света.
«По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.
Там добавили, что россия нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и вернули свет 14 200 семей.
Также о графиках аварийных отключений предупредил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Кроме того, графики действуют для жителей Сумщины и Полтавщины.
