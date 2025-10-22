0 800 307 555
ру
OpenAI выпустила свой первый ИИ-браузер Atlas, бросая вызов Google Chrome

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, представила свой первый полноценный веббраузер на базе искусственного интеллекта под названием ChatGPT Atlas.
Об этом сообщает Вloomberg.
Отмечается, что браузер Atlas разработан для обеспечения более персонализированного веб-опыта и способности выполнять задачи от имени пользователя, такие как бронирование авиабилетов или редактирование документов.
Каждый раз, когда пользователь посещает веб-сайт в браузере, он видит опцию «Спросить ChatGPT», открывающую боковую панель для взаимодействия с содержимым страницы. Пользователь может, например, открыть обзор фильма, а затем попросить ChatGPT подытожить его.
Компания заявила, что первоначально Atlas будет доступен по всему миру только на macOS. Однако OpenAI планирует в скором времени расширить его на Windows, iOS и Android.
Акции Google отреагировали на новость падением, снизившись на 4,8%.
Стоит отметить, что Google не остается в стороне. В сентябре компания интегрировала свою собственную модель искусственного интеллекта Gemini в браузер Chrome.
ИИ-функции Google включают: ответы на запросы по пояснению посещенных страниц, сжатие информации на нескольких вкладках и даже восстановление некоторых из ранее закрытых вебсайтов.
По материалам:
Діло
