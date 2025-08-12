Дефицит билетов: Укрзализныця объяснила, почему не хватает мест в поездах — Finance.ua

Дефицит билетов: Укрзализныця объяснила, почему не хватает мест в поездах Сегодня 18:00 — Личные финансы

Дефицит билетов: Укрзализныця объяснила, почему не хватает мест в поездах

С 4 по 10 августа «Укрзализныця» зафиксировала вторую неделю рекордного спроса на пассажирские перевозки. На самых популярных направлениях количество желающих купить билет в 5−8 раз превышает количество доступных мест. Билеты раскупаются практически сразу после открытия продаж.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

За отчетную неделю компания перевезла 637,8 тыс. пассажиров. «Почти столько живет в Кривом Роге», — сравнили в компании.

Инфографика: «Укрзализныця»

Дефицит мест объясняют, прежде всего, сокращением парка вагонов, что происходит быстрее, чем его обновление. Значительная часть подвижного состава устарела, получила повреждения от обстрелов или исчерпала срок эксплуатации, требуя капитального ремонта.

Инфографика: «Укрзализныця»

«Наш подвижной состав устаревает, разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации, по которым требуется дорогостоящий ремонт. Несмотря на это, благодаря оптимизации использования имеющегося подвижного состава, нам удается увеличивать количество перевезенных пассажиров одним вагоном по сравнению с прошлым годом», — добавили в «Укрзализныце».

Железнодорожники отмечают, что увеличить предложение мест возможно только при стабильном финансировании из государственного и местных бюджетов. Среди приоритетов: закупка новых вагонов и поездов «Интерсити+», проведение капитальных ремонтов и модернизация существующего парка.

Напомним, Укрзализныця планирует привлечь международных юристов для реструктуризации долга в $1 млрд. Речь идет об обязательствах, которые первоначально были привлечены для реализации проектов 2012 года и впоследствии рефинансировались. В настоящее время критически важно согласовать новые, сбалансированные условия погашения долга.

Ранее Укрзализныця ввела верификацию через Дія. Підпис при покупке билетов на 3 поезда. Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на следующие внутренние рейсы:

1. № 29/30 Киев — Ужгород;

2. № 12 Львов — Одесса;

3. № 27/28 Киев — Чоп.

