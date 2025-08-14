Укрзализныця впервые проведет аукцион по продаже рекламы в поездах на Прозорро. Продажи — Finance.ua

Укрзализныця впервые проведет аукцион по продаже рекламы в поездах на Прозорро. Продажи
АО «Укрзализныця» впервые объявила в электронной торговой системе Прозорро. Продажи аукцион по реализации услуг по размещению рекламных материалов в пассажирских поездах дальнего следования и скоростных поездах Интерсити, Интерсити+.
Об этом сообщила пресс-служба «Прозорро.Продажи».
Лот охватывает все возможные форматы рекламы в вагонах подвижного состава филиала «Пассажирская компания»:
- плакаты,
- наклейки,
- размещение информации на мониторах,
- подголовниках
и т. д.
Аукцион пройдет 21 августа 2025 года.
Напомним, что в июне состоялись первые онлайн-аукционы по продаже металлолома УЗ после более чем полуторагодичной паузы.
Ранее мы сообщали, что «Укрзализныця» фиксирует рекордный спрос на пассажирские перевозки. На самых популярных направлениях количество желающих купить билет в 5−8 раз превышает количество доступных мест. Билеты раскупаются практически сразу после открытия продаж.
