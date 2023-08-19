Названы наиболее бюджетные места для отдыха в 2023 году — Finance.ua

Названы наиболее бюджетные места для отдыха в 2023 году Сегодня 17:00 — Личные финансы

Названы наиболее бюджетные места для отдыха в 2023 году

Турция возглавила топ-20 самых доступных в финансовом плане направлений для отдыха в 2023 году.

Об этом свидетельствуют результаты свежего исследования, проведенного британской газетой The Times

Как отмечают авторы рейтинга, немалую роль в присвоении первого места Турции сыграла продолжающаяся рекордная девальвация турецкой лиры. В результате, за ту же сумму в евро или долларах, теперь туристы могут себе позволить гораздо больше, чем несколько лет назад.

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Чашку кофе в Турции сейчас можно приобрести примерно за 2,5 доллара, бокал пива — чуть больше 3 долларов, а ужин на одного — примерно за 8−9 долларов. Цены на проживание в отелях здесь также сравнительно доступны.

Вторую строчку в рейтинге заняла португальская столица Лиссабон. Как отмечают авторы исследования, в отличие от многих других европейских столиц, главный город Португалии не стал сильно поднимать цены на отдых на фоне резкого роста спроса на путешествия в 2023 году.

Средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле Лиссабона на две ночи в выходные дни сейчас оценивается примерно в 150 долларов. Также в городе расположено множество баров с сытной едой по доступным ценам. Средние цены за чашку кофе в Лиссабоне составляют около 2 долларов, за бокал пива — около 3 долларов, а за ужин — около 18 долларов.

Замкнула тройку бюджетных направлений для отдыха в 2023 году Шри-Ланка. В столице страны Коломбо роскошные отели с панорамными бассейнами на крыше стоят чуть более 60 долларов за ночь. Съездить на поезде в вагоне первого класса из столицы в город-крепость португальской эпохи Галле обойдется в сумму около 6,5 долларов, а поездка на поиски диких леопардов в Национальном парке Яла или круиз для наблюдения за китами будут стоить чуть более 50 долларов.

Чашка кофе здесь обойдется менее 1,5 доллара, столько же обойдется бокал пива, тогда как поужинать можно будет всего за 5 долларов.

Топ-20 доступных по финансам направлений для отдыха в 2023 году

1. Турция.

2. Лиссабон, Португалия.

3. Шри-Ланка.

4. Гамбия.

5. Бали.

6. Белиз.

7. Ямайка.

8. Боливия.

9. Гонконг, Китай.

10. Таллин, Эстония.

11. Албания.

12. Бретань, Франция.

13. Лаос.

14. Индия.

15. Андорра.

16. Бамбург, Великобритания.

17. Марракеш, Марокко.

18. Северная Македония.

19. Египет.

20. Порту, Португалия.

Напомним, специалисты в ежегодном отчете Post Office Family Holiday Report проанализировали стоимость услуг на 16 популярных курортах Европы, обратив особое внимание на те, что касаются семейного отдыха: питание, напитки, развлечения для всей семьи, а также мороженое и солнцезащитный крем. На первых 3-х местах находятся Турция, Португалия и Болгария. Отмечается, цены на курортах Европы вообще выросли из-за общего уровня инфляции на континенте.

УНІАН По материалам:

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