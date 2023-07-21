Где дешево останавливаться в Airbnb: 10 лучших городов мира (инфографика) — Finance.ua

Где дешево останавливаться в Airbnb: 10 лучших городов мира (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Где дешево останавливаться в Airbnb: 10 лучших городов мира (инфографика)

Специалисты Moneyzine проанализировали цены на жилье в 35 популярных туристических городах. По результатам выпустили рейтинг по направлениям, где Airbnb является более бюджетным вариантом.

Чтобы подготовить топ, команда изучила сайты Airbnb и Trivago. Для каждой локации высчитали среднюю стоимость жилья за ночь.

Какие туристические локации Европы наиболее переполнены

Этот летний сезон один из самых загруженных за всю историю. Туристам следует искать альтернативу популярным локациям, ведь они просто переполнены посетителями.

Эксперты портала The Thinking Traveller изучили отзывы на специализированных сайтах и ​​в соцсетях по ключевым словам «слишком переполнено», «не протолкнуться» и т. д. В список попали самые посещаемые достопримечательности в Европе.

Больше всего отзывов о толпах получили 10 следующих локаций:

Эдинбургский замок, Шотландия; Букингемский дворец, Великобритания; Сиам Парк, Тенерифе, Испания; Гранд-канал, Венеция, Италия; Римские бани, Бат, Англия; Лондонский Тауэр, Англия; Лувр, Париж, Франция; Акрополь, Афины, Греция; Британский музей, Лондон, Англия; Музей Орсе, Париж, Франция.

Также названы самые «загруженные» туристические достопримечательности в популярных среди туристов Италии, Испании, Греции.

Очевидно, что посещать эти места лучше вне сезона отпусков и праздников, а также больше шансов рассмотреть достопримечательности в будни.

Телеканал 24 По материалам:

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