Бюджетна відпустка в Європі в 2023 році (інфографіка) — Finance.ua
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Бюджетна відпустка в Європі в 2023 році (інфографіка)

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Бюджетна відпустка в Європі в 2023 році (інфографіка)
Бюджетна відпустка в Європі в 2023 році (інфографіка)
Фахівці у щорічному звіті Post Office Family Holiday Report проаналізували вартість послуг на 16 популярних курортах Європи, звернувши особливу увагу на ті, що стосуються сімейного відпочинку: харчування, напої, розваги для всієї родини, а також морозиво та сонцезахисний крем. Про це пише visitukraine.

Сімейний відпочинок у Європі

На перших трьох місцях знаходяться Туреччина, Португалія та Болгарія. Наголошується, ціни на курортах Європи взагалі зросли через загальний рівень інфляції на континенті.
Турецький Мармарис виявився найбільш доступним варіантом з усіх досліджених локацій. Хоча ціни тут зросли порівняно з минулим літом, сімейний відпочинок все ще коштує 131 євро на день для всієї сім'ї. Курорт славиться своїми пляжами, водними розвагами та доступними цінами на їжу та напої.

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Португальський Алгарвезаймає друге місце в рейтингу доступних курортів, де день сімейного відпочинку обійдеться приблизно у 138 євро.
Сонячний берег в Болгарії займає третє місце, і за день для всієї родини тут потрібно витратити близько 140 євро.
Бюджетна відпустка в Європі в 2023 році (інфографіка)
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За матеріалами:
Finance.ua
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