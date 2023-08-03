Бюджетна відпустка в Європі в 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Бюджетна відпустка в Європі в 2023 році (інфографіка) Сьогодні 14:53 — Особисті фінанси

Бюджетна відпустка в Європі в 2023 році (інфографіка)

Фахівці у щорічному звіті Post Office Family Holiday Report проаналізували вартість послуг на 16 популярних курортах Європи, звернувши особливу увагу на ті, що стосуються сімейного відпочинку: харчування, напої, розваги для всієї родини, а також морозиво та сонцезахисний крем. Про це пише visitukraine

Сімейний відпочинок у Європі

На перших трьох місцях знаходяться Туреччина, Португалія та Болгарія. Наголошується, ціни на курортах Європи взагалі зросли через загальний рівень інфляції на континенті.

Турецький Мармарис виявився найбільш доступним варіантом з усіх досліджених локацій. Хоча ціни тут зросли порівняно з минулим літом, сімейний відпочинок все ще коштує 131 євро на день для всієї сім'ї. Курорт славиться своїми пляжами, водними розвагами та доступними цінами на їжу та напої.

Португальський Алгарвезаймає друге місце в рейтингу доступних курортів, де день сімейного відпочинку обійдеться приблизно у 138 євро.

Сонячний берег в Болгарії займає третє місце, і за день для всієї родини тут потрібно витратити близько 140 євро.

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