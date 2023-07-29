Лучшие столицы Европы для путешествий: рейтинг — Finance.ua

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Лучшие столицы Европы для путешествий: рейтинг

Мир
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Лучшие столицы Европы для путешествий: рейтинг
Лучшие столицы Европы для путешествий: рейтинг
Платформа для путешественников VisaGuide. World опросила 1200 туристов из 35 стран мира. Они должны были назвать лучшую столицу Европы для путешествий в 2023 году. Бесспорный лидер — Амстердам.

Лучшая европейская столица

Рейтинг составляли, оценивая несколько важных туристических аспектов: безопасность, доброжелательность местных, цены и уровень общения на английском языке. Амстердам получил лидерство, когда сравнили все эти признаки.
Нидерландский город на каналах известен многочисленными достопримечательностями и своим «духом свободы». Амстердамцы считаются одними из самых гостеприимных горожан в Европе и прекрасно владеют английским языком.
Но такая популярность столицы Нидерландов имеет и другую сторону медали. Амстердам очень страдает из-за чрезмерного туризма, ведь ежегодно его посещают более 20 миллионов гостей. Поэтому власти в последнее время приняли ряд революционных решений.
Из последнего: запретили круизным лайнерам заходить в городской порт. Так стремятся бороться с овертуризмом и уменьшить вредное влияние на окружающую среду. Власти Амстердама надеются, что после запрета туристических судов поток посетителей нормализуется. К тому же гигантские круизные лайнеры не смогут проходить через мост, который планируют построить между историческим центром и районом Норд.
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Ранее чиновники запретили туристические автобусы в центре города. Поэтому с января 2024 года экскурсии по Амстердаму — только пешком или на велосипеде.
Столица Нидерландов имеет репутацию самого либерального города Европы. Туристы часто едут сюда, чтобы легально покурить марихуану и посетить секс-кварталы. Однако их поведение часто возмущает местных. Поэтому власти Амстердама ввели еще один исторический запрет — с мая запретили курить марихуану в Квартале красных фонарей.

Какие европейские столицы стоит посетить: полный рейтинг

  1. Амстердам (Нидерланды);
  2. Рим (Италия);
  3. Загреб (Хорватия);
  4. Лондон (Великобритания);
  5. Лиссабон (Португалия);
  6. Мадрид (Испания);
  7. Прага (Чехия);
  8. Париж (Франция);
  9. Берлин (Германия);
  10. Вена (Австрия).
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По материалам:
Телеканал 24
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