Самые дешевые страны в Европе (рейтинг) — Finance.ua

Самые дешевые страны в Европе (рейтинг) Сегодня 14:00 — Личные финансы

Польшу Венгрия. Однако цены на товары и услуги в стране остаются низкими по сравнению с Западной Европой и самыми богатыми странами мира. По уровню инфляции во всем ЕС опережает только. Однако цены на товары и услуги в стране остаются низкими по сравнению с Западной Европой и самыми богатыми странами мира.

42% от средней в США — таков был уровень цен в Польше в прошлом году по последним оценкам Международного валютного фонда. Это означает, что цены в Польше в среднем на 58% ниже, чем в крупнейшей экономике мира.

Согласно прогнозам, в этом году уровень польских цен немного приблизится к уровню цен в США (принятого в MFW за эталон) и составит 44% от уровня США, а в 2028 г. достигнет 48%.

Польские цены — одни из самых низких в Европе

По данным сравнения покупательной возможности в европейских странах, польские цены в 2023 году находятся на уровне 60,1% от среднего показателя по ЕС.

Согласно анализу MFW, в прошлом году Польша занимала 81 место среди 193 стран по уровню низких цен, поднявшись с 95 места 2021 года, то есть, несмотря на высокую инфляцию, опередила 14 стран.

В Венгрии и Румынии цены несколько ниже польских — на уровне 41% от американских. Несколько выше, чем в Польше, цены в ЮАР, Гайане, Сербии и Болгарии.

Самая дорогая страна в мире — Норвегия, цены здесь на 36% выше, чем в США, и на 222,5% выше, чем в Польше.

Далее в списке следуют: Барбадос, Маршалловы острова, Южный Судан, Исландия и Микронезия — цены в этих странах более чем на 160% выше, чем в Польше.

Самая дешевая страна в мире — Таджикистан, цены здесь на 48,8% ниже, чем в Польше.

Среди самых дешевых стран находятся также Мьянма, Иран, Лаос, Шри-Ланка, Узбекистан, Сьерра-Леоне, Судан и Пакистан.

Среди самых дешевых стран мира большинство — представители Африки и Азии. Из европейских стран самой дешевой является Турция, где цены на 35,7% ниже, чем в Польше.

Что в Польше дешевле, чем в других странах ЕС

Прежде всего, стоимость содержания жилья и автомобилей, то есть: квартплата, вода, канализация, электричество, газ, бензин и дизельное топливо. Всё это на 56,2% дешевле, чем в среднем по ЕС (в 2022 году все это было дешевле на 60%). За пять месяцев Польша приблизилась к среднему показателю по ЕС на 3,8%.

На сокращение разницы повлияли главным образом цены на электроэнергию, газ и автомобильное топливо, выросшие в Польше с начала года на 10%, а в ЕС снизились на 6,9%.

Медицинские услуги в Польше по-прежнему более чем на 50% дешевле, чем в среднем по ЕС.

Что касается продуктов питания, то самым дешевым по сравнению с ЕС является мясо, которое стоит в среднем на 34,3% меньше. Также дешевле хлеб (на 26,7%), фрукты и овощи (на 25,2%), а также алкоголь и табак (на 26%).

Цены на жилье в Польше ниже на 49,4% (данные за 2022 год). За последние 10 лет (с 2012 по 2022 год), наиболее быстро приближались польские цены к ценам в ЕС на: мебель (+19,6% до 79,7% от среднего уровня по ЕС), рыбу (+18,9% до 87,6% от среднего уровня по ЕС), фрукты и овощи (на 15,9% до 72,2%).

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