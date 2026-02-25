0 800 307 555
Жилье на оккупированных территориях: как подтвердить право собственности без доступа к БТИ

Недвижимость
37
Из-за потери доступа к архивам БТИ владельцы недвижимости часто не могут внести данные в госреестр
Проблема подтверждения права собственности на жилье, оставшееся на временно оккупированных территориях, остается актуальной для тысяч украинцев. Из-за потери доступа к архивам БТИ или их уничтожения владельцы недвижимости часто не могут внести данные в госреестр — а это усложняет получение компенсаций и защиту имущественных прав.
Народный депутат Павел Фролов объяснил, как владельцам жилья на временно оккупированных территориях подтвердить свое право собственности в случае отсутствия доступа к архивам БТИ.
Основным документом, подтверждающим право собственности на недвижимость, является выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Однако для тех, кто получил право собственности до 2013 года, перед внесением данных в реестр обычно необходима справка из архива БТИ. Для многих внутренне перемещенных лиц это невозможно из-за оккупации территорий или уничтожения архивов.

Почему важно внести имущество в реестр

Регистрация права собственности в ГРВП имеет несколько ключевых значений:
  • является обязательным условием для получения компенсации по программе «єВідновлення»;
  • дает возможность претендовать на репарации через Международный реестр убытков;
  • усложняет незаконные действия в отношении имущества со стороны оккупационных властей;
  • позволяет правильно оформить наследство.

Что делать, если архивы недоступны

Если архивы БТИ не были релоцированы, а государственный регистратор отказал во внесении сведений в ГРВП из-за отсутствия справки, владельцам рекомендуют обращаться в суд.
Суд может установить факт владения имуществом даже в отсутствие оригиналов документов. Для этого учитываются так называемые косвенные доказательства — копии техпаспортов, договоров купли-продажи, квитанции об оплате коммунальных услуг, а также показания соседей.
После принятия решения суд обязывает регистратора или нотариуса внести сведения о недвижимости в ГРВП без справок по БТИ.

Возможные изменения в законодательстве

В парламенте также ожидает рассмотрения законопроект № 11440. Документ предусматривает возможность внесения данных в ГРВП на основании бумажных документов, если доступ к архивам БТИ отсутствует.
В случае его принятия процедура подтверждения права собственности граждан с оккупированных территорий может быть упрощена.
Ранее мы сообщали, что из-за «фантомного» жилья в архивах ВПЛ отказывают в бронировании средств по программе «єВідновлення».
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьНедвижимостьКвартира
