В Україні скасовують радянський Житловий кодекс: що зміниться

В Україні стартує масштабне оновлення житлового законодавства. Новий закон скасовує радянський Житловий кодекс 1983 року та закон про приватизацію державного житлового фонду, які тривалий час не відповідали сучасним умовам.

Чому відмовляються від старого Житлового кодексу

Ухвалений законопроєкт № 12377 «Про основні засади житлової політики» ліквідовує нормативну базу, що діяла ще з радянських часів і фактично стримувала розвиток житлової політики. Зокрема, до появи цього законопроєкту в Україні не було можливості приватизувати соціальне житло.

Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк наголосила, що застарілий кодекс давно не відповідав реаліям ринкової економіки. Новий закон покликаний забезпечити більш сучасне та гнучке регулювання житлових відносин.

Робота над законом і зобов’язання перед ЄС

За словами Шуляк, до законопроєкту, ухваленого у першому читанні 16 липня, подали майже 2000 правок. Над їх опрацюванням понад п’ять місяців працювали профільний комітет Верховної Ради, міністерства, ключові учасники ринку, а також міжнародні експерти й фінансові інституції.

Документ також є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility — пакета фінансової підтримки від Європейського Союзу обсягом 50 млрд євро на 2024−2027 роки. Програма спрямована на макроекономічну стабільність, відбудову та модернізацію країни, а також на поглиблення євроінтеграції.

Цифровізація житлової політики

Ключовим елементом нової житлової політики стане цифровізація. За словами Шуляк, саме вона має мінімізувати корупційні ризики та виключити «ручне керування» процесами.

Передбачено створення єдиної інформаційно-аналітичної системи у сфері житла. Вона оцифрує всі квартирні черги та працюватиме як цифровий хаб, який об’єднає дані в одному середовищі й автоматично взаємодіятиме з іншими державними реєстрами.

Як працюватиме нова система

Система збиратиме та оброблятиме інформацію за трьома основними напрямками:

люди — повний облік осіб, які потребують житла та мають право на державну підтримку;

житло — єдина база даних про житловий фонд, включно з адресами, технічним станом і тарифами;

можливості — інформація про всі доступні програми: державні, місцеві, кредитні, житлові кооперативи, фінансові установи та операторів соціального житла.

«Жодних загублених паперів і непрозорих рішень. Люди зможуть самостійно знаходити житло, що надається за підтримки держави або громади, а система гарантуватиме фіксацію та захист їхніх прав», — підкреслила Шуляк.

