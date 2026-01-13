Кредити на житло: що треба змінити у держпрограмах (думка експертів) Сьогодні 21:01 — Нерухомість

Кредити на житло: що треба змінити у держпрограмах (думка експертів)

Експерти ринку нерухомості заявляють про те, що держава сьогодні позитивно та активно втручається у ринок, щоб його розколисати та збільшити обсяги продажу.

Діють різні програми від Держмолодьжитла щодо продажу під низьковідсоткові кредити житла, особливо програма кредитування для ВПО до 65 років родинам та одинакам чи то програма єОселя.

Як зазначає для Finance.ua Міла Глушак, генеральний директор агентства нерухомості «Маяк», єОселя дуже гарна програма, на яку виділяли та виділятимуть чималі кошти (більші, аніж на Держмолодьжитло. — Ред.). Проте практика її роботи засвідчила, що для неї характерна дуже велика бюрократія. Тому й існують різноманітні «пробуксовування».

Так, програмою скористалися від початку 2025 року (станом на 3 листопада) понад 7 тисяч українців. Загальна сума наданих пільгових кредитів на житло сягнула 10,5 млрд грн (загалом на цей рік заплановано освоїти 20 млрд грн. — Ред.).

купівлю нового житла. Приміром, на сайті На думку Вячеслава Козака, цю програму практично орієнтовано наПриміром, на сайті Ощадбанку , який є банком-агентом цієї програми щодо кредитування, ми можемо прочитати таку інформацію: «Для кандидатів серед військових, ВПО можна обирати квартири або приватну оселю, які було прийнято в експлуатацію протягом двадцяти років до дати укладення іпотеки».

Девелопери також не стоять осторонь і пропонують власні інструменти підтримки попиту — гнучкі програми розтермінування. Вони часто стають альтернативою для тих покупців, яким банки відмовили у єОселя, і дозволяють залучати ширший прошарок населення до придбання житла.

«Очікування від програми на майбутнє залишаються високими. Якщо держава зможе зняти ключові обмеження та збільшити фінансування, а банки — спростити процедури, єОселя може перетворитися на масштабний механізм відновлення і розвитку ринку житла, а також стати інструментом довгострокової підтримки українських родин. Це потенційно може дати новий поштовх як будівельній галузі, так і економіці загалом», — вважає Ірина Михальова.

А В’ячеслав Козак переконаний, що треба подвоїти терміни ухвалення рішень: замість 30 днів, які зараз є у програмах, надавати 60.

«Моя рекомендація покупцям: мати юристів, які супроводжуватимуть угоду та всі дії. Адже саме юрист на початковій стадії відсіче, як кажуть, всі неправильні варіанти, передивиться різні реєстри, перевірить власників квартири чи забудовників та ще врахує купу моментів», — додає він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.