Оформление недвижимости на ребенка — возможные риски и преимущества
Оформление недвижимости на несовершеннолетнего ребенка — распространенное решение, которое родители рассматривают из соображений защиты имущества и интересов семьи. В то же время, такая практика имеет как юридические ограничения и риски, так и преимущества.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Оформление недвижимости на ребенка имеет очевидные преимущества, которые следует учитывать.

Защита имущества при разводе родителей

Одно из ключевых преимуществ состоит в том, что имущество, оформленное на ребенка, не подлежит разделу между родителями в случае их развода.

Независимость от долгов и решений в отношении родителей

На недвижимость, принадлежащую ребенку, не может быть обращено взыскание по долгам родителей. Также такое имущество не подлежит конфискации в случае принятия судебного решения в отношении одного из родителей.

Меньше юридических процедур

Оформление недвижимости прямо на ребенка позволяет избежать лишних юридических этапов. Имущество сразу переходит в собственность несовершеннолетнего, а не передается через последовательность сделок с участием родителей.

Роль органов опеки как дополнительная защита

Еще одно важное преимущество — обязательное согласование всех действий с имуществом несовершеннолетних с органами опеки и попечительства. Несмотря на распространенный скепсис по поводу работы этих органов, на практике такое требование является действенным инструментом защиты интересов детей в случае попыток незаконного или невыгодного отчуждения их недвижимости.
Риски

Чтобы минимизировать возможные риски, законодатель ввел специальные механизмы защиты прав несовершеннолетних. Прежде всего, речь идет об обязательном участии органов опеки и попечительства в операциях с недвижимостью и необходимости получения их согласия на такие сделки.

Основной риск: ограниченная гражданская дееспособность

Существенный риск связан с ограниченным объемом гражданской дееспособности несовершеннолетних. До достижения 18 лет ребенок не может самостоятельно распоряжаться недвижимым имуществом — эти действия от его имени совершают родители или опекуны. Это создает потенциальные риски злоупотреблений и отрицательных последствий для ребенка.
Возможность обращения взыскания на имущество ребенка

Согласно статье 1179 Гражданского кодекса Украины, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут ответственность за причиненный ими ущерб на общих основаниях. В практическом измерении это означает, что при наличии правовых оснований взыскание для возмещения вреда может быть обращено и на принадлежащую им недвижимость.
В то же время, как отмечают эксперты, даже при наличии законодательных предохранителей предусмотреть все возможные риски невозможно.
Подробнее о способах, процедуре оформления недвижимости на ребенка и другие детали — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
