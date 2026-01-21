Изменения для украинцев в Польше после 4 марта: правительство приняло решение Сегодня 20:54 — Личные финансы

Что изменилось для украинцев в Польше

Сегодня правительство Польши приняло изменения в специальный закон о помощи гражданам Украины, который был принят после начала полномасштабной войны.

Что изменят

В частности, будет изменен порядок предоставления медицинской помощи и открытия бизнеса.

Министерство внутренних дел и администрации предлагает, среди прочего, заменить действующие положения системными решениями и перенести некоторые из них в другие законы.

Системные решения

Как рассказал представитель правительства Адам Шляпка, большинство украинцев, проживающих в Польше, работают, их дети посещают учебные заведения, поэтому теперь можно постепенно отменять правила, действовавшие с начала войны в Украине, и «переходить от временных решений к системным».

Спикер считает, что новые положения лучше, поскольку предлагают украинцам постоянное или временное жительство.

Спецзакон, принятый в 2022 году, создавал отдельную правовую систему, упрощающую правила проживания, работы, получения выплат и образования для беженцев из Украины. Целью законопроекта, принятого во вторник, является внедрение общей системы временной защиты для всех иностранцев.

Некоторые действующие положения украинцев будут сохранены и перенесены в Закон о защите иностранцев.

Легальное пребывание

В частности, PESEL UKR и в дальнейшем останется методом подтверждения легального жительства в Польше.

Бумажный сертификат, выданный руководителем Управления по делам иностранцев, будет заменен электронной картой DIIA;

а подтвердить личность и место жительства можно будет через приложение mObywatel.

Законопроект продлевает срок легального пребывания украинских беженцев и граждан Украины, чье разрешение на проживание было продлено из-за войны. Это решение позволит им подавать заявления на легальное пребывание до 4 марта 2027 года.

Значительным изменением является добавление положения, предусматривающего, что неподача заявления на получение PESEL UKR в течение 30 дней с момента въезда в Польшу приведет к истечению срока действия временной защиты.

Отсутствие регистрации после въезда будет рассматриваться как неявный отказ от временной защиты.

Социальные выплаты

Предлагаемая помощь украинцам будет ограничена.

Медицинская помощь

Будет предоставляться только несовершеннолетним, работающим или проживающим в центрах коллективного проживания, тогда как неработающие лица будут иметь такой же уровень медицинской помощи, как и другие неработающие иностранцы, проживающие в Польше.

Цель

Цель проекта — ограничить помощь беженцам в плане жилья и питания: такая поддержка будет оказываться только особо уязвимым группам.

Бизнес

Возможность основать бизнес на тех же условиях, что и для граждан Польши, будет прекращена.

Предприятия, основанные в соответствии со специальными законами, смогут продолжать деятельность, если они отвечают другим законодательным требованиям, до истечения срока легального проживания граждан Украины.

