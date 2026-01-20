В Киеве многодетным семьям выплатят по 7500 грн на ребенка Сегодня 13:31 — Личные финансы

Многодетные семьи получат по 7500 грн пособия на каждого ребенка.

В Киеве почти 12,5 тысяч многодетных семей получат единовременную материальную помощь в размере 7500 грн на каждого ребенка в возрасте до шести лет, который получает государственное социальное пособие.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

Выплаты будут осуществляться в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам», на реализацию которой в 2026 году предусмотрено около 100 млн грн.

Пособие ежегодное и начисляется на каждого ребенка отдельно. В 2026 году программой планируется охватить более 13 тысяч детей. В 2025 году выплату получили около 10 тысяч детей.

Механизм начисления пособия

Выплату производят на каждого ребенка, получающего государственное социальное пособие, а не на семью в целом.

Семьи, которые уже получали пособие в прошлом году, не должны повторно подавать документы — выплата будет начислена автоматически.

Семьи, которые оформляют помощь впервые, могут обратиться в районные управления социальной защиты населения или через ЦПАУ по месту жительства.

Выплаты запланированы на конец января — начало февраля. Средства поступят на «Карту киевлянина» семьям, которые:

воспитывают троих и более детей;

состоят на учете в органах социальной защиты;

фактически проживают в Киеве.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Пенсионный фонд планирует уже в следующем месяце начать выплаты государственной поддержки семьям с детьми в возрасте до одного года в размере 7 000 грн.

Также с 1 января 2026 года в Украине заработала государственная программа «єЯсла», в рамках которой работающие родители могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Денежные средства выплачиваются матери или другому законному представителю ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, который фактически ухаживал за ребенком и вышел на работу на условиях полного рабочего времени.

