В Киеве многодетным семьям выплатят по 7500 грн на ребенка
В Киеве почти 12,5 тысяч многодетных семей получат единовременную материальную помощь в размере 7500 грн на каждого ребенка в возрасте до шести лет, который получает государственное социальное пособие.
Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.
Выплаты будут осуществляться в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам», на реализацию которой в 2026 году предусмотрено около 100 млн грн.
Пособие ежегодное и начисляется на каждого ребенка отдельно. В 2026 году программой планируется охватить более 13 тысяч детей. В 2025 году выплату получили около 10 тысяч детей.
Механизм начисления пособия
Выплату производят на каждого ребенка, получающего государственное социальное пособие, а не на семью в целом.
Семьи, которые уже получали пособие в прошлом году, не должны повторно подавать документы — выплата будет начислена автоматически.
Семьи, которые оформляют помощь впервые, могут обратиться в районные управления социальной защиты населения или через ЦПАУ по месту жительства.
Выплаты запланированы на конец января — начало февраля. Средства поступят на «Карту киевлянина» семьям, которые:
- воспитывают троих и более детей;
- состоят на учете в органах социальной защиты;
- фактически проживают в Киеве.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Пенсионный фонд планирует уже в следующем месяце начать выплаты государственной поддержки семьям с детьми в возрасте до одного года в размере 7 000 грн.
Также с 1 января 2026 года в Украине заработала государственная программа «єЯсла», в рамках которой работающие родители могут получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Денежные средства выплачиваются матери или другому законному представителю ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, который фактически ухаживал за ребенком и вышел на работу на условиях полного рабочего времени.
