В Украине вводят наставничество для детей и молодежи: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4744-ІХ (законопроект № 13200 от 21 апреля 2025 года), предусматривающий усиление социальной защиты детей и внедрение четких механизмов организации наставничества.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Кого касается закон о наставничестве

Документ определяет порядок осуществления наставничества для детей в возрасте от 10 лет, нуждающихся в дополнительной поддержке.

Законом установлено, кто может быть наставником, для каких категории детей применяется наставничество, а также предусмотрены две его формы — индивидуальная и корпоративная.

Отдельно указано, что наставничество возможно исключительно с согласия родителей или законных представителей ребенка, а также с обязательного согласия самого ребенка.

Документ определяет правовые, организационные и процедурные принципы деятельности наставников, а также основы государственной политики в этой сфере.

Основные положения закона

Закон, в частности, предусматривает:

определение категорий лиц, относительно которых может осуществляться наставничество, в частности детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей в сложных жизненных обстоятельствах, детей погибших защитников, пострадавших от военных действий, депортированных или перемещенных детей, несовершеннолетних беременных, одиноких матерей в возрасте до 23 лет, а также лиц в возрасте 18−23 лет, которые проживают в заведениях круглосуточного пребывания;

введение индивидуального и корпоративного наставничества;

установление требований к кандидатам в наставники и критерии недопущения лиц к наставнической деятельности;

создание социальной услуги по организации наставничества и определение субъектов, вовлеченных в ее реализацию;

внедрение механизмов учета, мониторинга, сопровождения и государственного надзора в сфере наставничества.

Соавтор документа, председатель подкомитета по делам семьи и детей, народный депутат от фракции «Слуга Народа» Татьяна Скрипка ранее сообщала, что ко второму чтению законопроект дополнили шестью изменениями.

В частности, был расширен круг лиц, которые могут получать наставничество: не только дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, но и молодежь до 23 лет. Также внедрена новая форма — корпоративное наставничество.

По словам депутата, корпоративное наставничество предусматривает деятельность юридических лиц — предприятий, учреждений и организаций, направленную на социальную, образовательную и профессиональную поддержку детей и молодежи, в отношении которых может осуществляться наставничество.

Еще одним новшеством стало введение сопровождения и супервизии наставников. Закон предусматривает предоставление наставникам консультаций, обучение, помощь в сложных ситуациях и профилактику эмоционального выгорания.

