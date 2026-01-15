0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине вводят наставничество для детей и молодежи: Зеленский подписал закон

10
В Украине вводят наставничество для детей и молодежи: Зеленский подписал закон
В Украине вводят наставничество для детей и молодежи: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4744-ІХ (законопроект № 13200 от 21 апреля 2025 года), предусматривающий усиление социальной защиты детей и внедрение четких механизмов организации наставничества.
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Кого касается закон о наставничестве

Документ определяет порядок осуществления наставничества для детей в возрасте от 10 лет, нуждающихся в дополнительной поддержке.
Законом установлено, кто может быть наставником, для каких категории детей применяется наставничество, а также предусмотрены две его формы — индивидуальная и корпоративная.
Читайте также
Отдельно указано, что наставничество возможно исключительно с согласия родителей или законных представителей ребенка, а также с обязательного согласия самого ребенка.
Документ определяет правовые, организационные и процедурные принципы деятельности наставников, а также основы государственной политики в этой сфере.

Основные положения закона

Закон, в частности, предусматривает:
  • определение категорий лиц, относительно которых может осуществляться наставничество, в частности детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей в сложных жизненных обстоятельствах, детей погибших защитников, пострадавших от военных действий, депортированных или перемещенных детей, несовершеннолетних беременных, одиноких матерей в возрасте до 23 лет, а также лиц в возрасте 18−23 лет, которые проживают в заведениях круглосуточного пребывания;
  • введение индивидуального и корпоративного наставничества;
  • установление требований к кандидатам в наставники и критерии недопущения лиц к наставнической деятельности;
  • создание социальной услуги по организации наставничества и определение субъектов, вовлеченных в ее реализацию;
  • внедрение механизмов учета, мониторинга, сопровождения и государственного надзора в сфере наставничества.
Соавтор документа, председатель подкомитета по делам семьи и детей, народный депутат от фракции «Слуга Народа» Татьяна Скрипка ранее сообщала, что ко второму чтению законопроект дополнили шестью изменениями.
Читайте также
В частности, был расширен круг лиц, которые могут получать наставничество: не только дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, но и молодежь до 23 лет. Также внедрена новая форма — корпоративное наставничество.
По словам депутата, корпоративное наставничество предусматривает деятельность юридических лиц — предприятий, учреждений и организаций, направленную на социальную, образовательную и профессиональную поддержку детей и молодежи, в отношении которых может осуществляться наставничество.
Еще одним новшеством стало введение сопровождения и супервизии наставников. Закон предусматривает предоставление наставникам консультаций, обучение, помощь в сложных ситуациях и профилактику эмоционального выгорания.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Зеленский
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems