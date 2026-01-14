0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Испания передает Украине радар: что он видит в небе

Казна и Политика
158
Испания передает Украине радар: что он видит в небе
Испания передает Украине радар: что он видит в небе
Испания передаст Украине тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) от компании Indra Sistemas SA — своего крупнейшего оружейного производителя.
Об этом пишет портал «Милитарный».
Соответствующий контракт с компанией подписало испанское министерство обороны.
Стоимость этого радиолокационного комплекса оценивается в 37 миллионов евро.
Lanza LTR-25 — это мобильная 3-координатная радиолокационная станция, способная работать «в сложных условиях радиоэлектронной борьбы».
«Основное преимущество системы заключается в возможности выявлять и сопровождать не только самолеты, но и малоразмерные объекты с низкой отражательной поверхностью, в частности, дроны и крылатые ракеты», — подчеркнули журналисты.
При этом радар легко транспортировать самолетами типа C-130 или грузовиками, что позволяет оперативно менять позиции и избегать ответных ударов.
Дальность обнаружения воздушных целей составляет более 450 км, а сочетание радара с общей системой противовоздушной обороны НАТО позволяет передавать координаты целей расчетам противовоздушной обороны.
Радар работает в L-диапазоне, а сама антенная решетка фазированная, что позволяет вести качественное сканирование воздушного пространства.
Разработчик радара — компания Indra (серия Lanza), которая считается пионером по созданию радиолокационных станций для кораблей, а также наземных и воздушных систем наблюдения.
Издание отметило, что компания Indra уже сотрудничала с Украиной, поставляя системы для гражданской авиации, однако сейчас речь идет о военном оборудовании.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems