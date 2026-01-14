Испания передает Украине радар: что он видит в небе Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Испания передаст Украине тактический радар раннего обнаружения Lanza LTR-25 (Long-range Tactical Radar) от компании Indra Sistemas SA — своего крупнейшего оружейного производителя.

Об этом пишет портал « Милитарный ».

Соответствующий контракт с компанией подписало испанское министерство обороны.

Стоимость этого радиолокационного комплекса оценивается в 37 миллионов евро.

Lanza LTR-25 — это мобильная 3-координатная радиолокационная станция, способная работать «в сложных условиях радиоэлектронной борьбы».

«Основное преимущество системы заключается в возможности выявлять и сопровождать не только самолеты, но и малоразмерные объекты с низкой отражательной поверхностью, в частности, дроны и крылатые ракеты», — подчеркнули журналисты.

При этом радар легко транспортировать самолетами типа C-130 или грузовиками, что позволяет оперативно менять позиции и избегать ответных ударов.

Дальность обнаружения воздушных целей составляет более 450 км, а сочетание радара с общей системой противовоздушной обороны НАТО позволяет передавать координаты целей расчетам противовоздушной обороны.

Радар работает в L-диапазоне, а сама антенная решетка фазированная, что позволяет вести качественное сканирование воздушного пространства.

Разработчик радара — компания Indra (серия Lanza), которая считается пионером по созданию радиолокационных станций для кораблей, а также наземных и воздушных систем наблюдения.

Издание отметило, что компания Indra уже сотрудничала с Украиной, поставляя системы для гражданской авиации, однако сейчас речь идет о военном оборудовании.

