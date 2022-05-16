Зеленский рассказал, каких решений ожидает от партнеров Украины — Finance.ua

Зеленский рассказал, каких решений ожидает от партнеров Украины
Партнеры Украины должны еженедельно принимать решения, ограничивающие связи россии с миром. От США также ожидается принятие важных решений для Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении.
«На этой неделе будет, как всегда, много международной активности, в которой я буду участвовать. Ключевое — оружие и финансовая поддержка для Украины. Финансы не только для того, чтобы сохранять стабильность сейчас, но и чтобы уже начинать восстановление разрушенного россией», — отметил глава государства.
Также Зеленский отметил, что ожидает от Соединенных Штатов Америки нового существенного пакета поддержки и детальной проработки обновленной исторической программы «ленд-лиза».
«Ожидаем принятия Соединенными Штатами Америки важных решений для нашего государства. Нового существенного пакета поддержки и детальной проработки обновленной исторической программы „ленд-лиза“», — отметил Президент.
Справка Finance.ua:
4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против россии, включающий нефтяное эмбарго и отключение «Сбербанка» от SWIFT. По мнению экспертов, россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго потеряет до 24% поступлений в госбюджет;
28 апреля Палата представителей США приняла закон о ленд-лизе для Украины, 7 апреля закон поддержал Сенат. 9 мая президент США Джо Байден подписал этот документ. Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто бесплатно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.