Зеленский рассказал, каких решений ожидает от партнеров Украины — Finance.ua

Зеленский рассказал, каких решений ожидает от партнеров Украины

Сегодня 10:05 — Казна и Политика

Зеленский рассказал, каких решений ожидает от партнеров Украины

Партнеры Украины должны еженедельно принимать решения, ограничивающие связи россии с миром. От США также ожидается принятие важных решений для Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении

«На этой неделе будет, как всегда, много международной активности, в которой я буду участвовать. Ключевое — оружие и финансовая поддержка для Украины. Финансы не только для того, чтобы сохранять стабильность сейчас, но и чтобы уже начинать восстановление разрушенного россией», — отметил глава государства.

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Также, добавил он, Украина работает по усилению санкций против россии.

«Нужно, чтобы партнеры еженедельно принимали решения, ограничивающие связи россии с миром. Оккупанты должны чувствовать повышение цены войны для них, чувствовать постоянно», — подчеркнул Зеленский.

Сейчас первоочередным, подчеркнул он, является нефтяное эмбарго.

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«Как бы в Москве ни пытались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов заканчивается. И это не изменить», — заметил Президент.

Зеленский также отметил, что еще одна задача, которая приобретает тем большее значение, чем дольше длится война, — «делаем все, чтобы сохранять максимальное внимание мира к нам, Украине».

«Информация о наших потребностях должна быть в новостях всех государств, которые важны для нас. Должна быть там постоянно и каждый день», — подчеркнул он.

Также Зеленский отметил, что ожидает от Соединенных Штатов Америки нового существенного пакета поддержки и детальной проработки обновленной исторической программы «ленд-лиза».

«Ожидаем принятия Соединенными Штатами Америки важных решений для нашего государства. Нового существенного пакета поддержки и детальной проработки обновленной исторической программы „ленд-лиза“», — отметил Президент.

Справка Finance.ua:

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против россии, включающий нефтяное эмбарго и отключение «Сбербанка» от SWIFT. По мнению экспертов, россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго потеряет до 24% поступлений в госбюджет;

28 апреля Палата представителей США приняла закон о ленд-лизе для Украины, 7 апреля закон поддержал Сенат. 9 мая президент США Джо Байден подписал этот документ. Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто бесплатно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.



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