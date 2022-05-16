Зеленский рассказал, каких решений ожидает от партнеров Украины — Finance.ua
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Зеленский рассказал, каких решений ожидает от партнеров Украины

Сегодня 10:05Казна и Политика
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Зеленский рассказал, каких решений ожидает от партнеров УкраиныЗеленский рассказал, каких решений ожидает от партнеров Украины
Партнеры Украины должны еженедельно принимать решения, ограничивающие связи россии с миром. От США также ожидается принятие важных решений для Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении.
«На этой неделе будет, как всегда, много международной активности, в которой я буду участвовать. Ключевое — оружие и финансовая поддержка для Украины. Финансы не только для того, чтобы сохранять стабильность сейчас, но и чтобы уже начинать восстановление разрушенного россией», — отметил глава государства.
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Также, добавил он, Украина работает по усилению санкций против россии.
«Нужно, чтобы партнеры еженедельно принимали решения, ограничивающие связи россии с миром. Оккупанты должны чувствовать повышение цены войны для них, чувствовать постоянно», — подчеркнул Зеленский.
Сейчас первоочередным, подчеркнул он, является нефтяное эмбарго.
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«Как бы в Москве ни пытались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов заканчивается. И это не изменить», — заметил Президент.
Зеленский также отметил, что еще одна задача, которая приобретает тем большее значение, чем дольше длится война, — «делаем все, чтобы сохранять максимальное внимание мира к нам, Украине».
«Информация о наших потребностях должна быть в новостях всех государств, которые важны для нас. Должна быть там постоянно и каждый день», — подчеркнул он.
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Также Зеленский отметил, что ожидает от Соединенных Штатов Америки нового существенного пакета поддержки и детальной проработки обновленной исторической программы «ленд-лиза».
«Ожидаем принятия Соединенными Штатами Америки важных решений для нашего государства. Нового существенного пакета поддержки и детальной проработки обновленной исторической программы „ленд-лиза“», — отметил Президент.

Справка Finance.ua:

  • 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против россии, включающий нефтяное эмбарго и отключение «Сбербанка» от SWIFT. По мнению экспертов, россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго потеряет до 24% поступлений в госбюджет;
  • 28 апреля Палата представителей США приняла закон о ленд-лизе для Украины, 7 апреля закон поддержал Сенат. 9 мая президент США Джо Байден подписал этот документ. Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто бесплатно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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