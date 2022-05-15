Страны G7 поддерживают идею передавать арестованные российские активы Украине — Кулеба

Сегодня 16:28 — Казна и Политика

Страны G7 поддерживают идею передавать арестованные российские активы Украине — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил положительную реакцию стран Группы семи (G7) на идею передавать арестованные российские активы Украине на восстановление государства.

Об этом он сообщил в Фейсбуке

«О деталях не могу говорить, скажу единственное, что очень хорошо заходит идея о том, что нужно российские активы не просто арестовывать, но и передавать Украине на восстановление нашего государства, речь... о сотнях миллиардов евро», — прокомментировал встречу глав МИД Кулеба.

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Кроме того, министр отметил, что G7 подтвердила готовность принять участие в восстановлении Украины, в частности, в реконструкции городов, объектов инфраструктуры и регионов, пораженных войной.

Глава МИД подчеркнул положительную реакцию представителей стран G7 на идею Президента Владимира Зеленского по поводу шефства над отдельным украинским регионом или городом. «Хорошо эта идея заходит партнерам. Я думаю, что все будет хорошо, мы построим эту работу соответствующим образом», — сказал Кулеба.

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