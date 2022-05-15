«О деталях не могу говорить, скажу единственное, что очень хорошо заходит идея о том, что нужно российские активы не просто арестовывать, но и передавать Украине на восстановление нашего государства, речь... о сотнях миллиардов евро», — прокомментировал встречу глав МИД Кулеба.
Глава МИД подчеркнул положительную реакцию представителей стран G7 на идею Президента Владимира Зеленского по поводу шефства над отдельным украинским регионом или городом. «Хорошо эта идея заходит партнерам. Я думаю, что все будет хорошо, мы построим эту работу соответствующим образом», — сказал Кулеба.