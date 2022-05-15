В Нидерландах заморозили российских активов более чем на €640 миллионов — Finance.ua

В Нидерландах заморозили российских активов более чем на €640 миллионов

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В Нидерландах заморозили российских активов более чем на €640 миллионов

В Нидерландах заморозили более 640 млн евро российских активов.

Об этом свидетельствует информация на официальном правительственном портале, который приводит отчет координатора по реализации санкций против рф, бывшего министра иностранных дел Стефа Блока.

«13 мая 2022 Стеф Блок представил свой окончательный доклад министру иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра. Этот отчет содержит итоги за последние недели и рекомендации... Финансовые активы заморожены на сумму 640,8 млн евро», — говорится в докладе.

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Отмечается, что таких серьезных санкций, действующих сейчас против России, еще никогда не было. Санкции касаются почти всех секторов экономики. К исполнению санкций и надзору за ними привлечено большое количество министерств, компаний и исполнительных служб.

Также банки остановили финансовые операции попавших под санкции стран на €425 млн. А среди удержанного имущества — шесть самолетов и 24 судна российских и белорусских граждан.

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В Нидерландах очень тщательно проверяют компании и частных лиц.

Как говорится в докладе, с начала введения санкций нидерландские служащие проверили более 77 500 деклараций на экспорт и 11 300 — на импорт товаров.

Задержанные суда и самолеты российских и белорусских богачей не могут передаваться владельцам и вообще покидать территорию Нидерландов.

«Тысячи контейнеров были остановлены в порту Роттердама. Роскошные яхты, скорее будут на Французской Ривьере, чем на Эйссельмере, но они здесь построены. Кроме того, нидерландский рынок недвижимости вряд ли интересен россиянам, которые находятся в санкционном списке», — отметил Блок.

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