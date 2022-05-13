Испания нашла яхты и другие активы 15 российских олигархов, попавших под санкции ЕС — Finance.ua

Мариано Гарсия Фресно, глава отдела по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов, заявил, что отдел проявил активность после вторжения в Украину 24 февраля, когда олигархи пытались передать свои доли в некоторых компаниях родственникам или партнерам, чтобы избежать выявления.
«Они уже начали перемещать эти пакеты, особенно в испанских компаниях, или пакеты или акции в иностранных компаниях», — сказал Гарсия Фресно.
«Мы выявили около 15 человек из этого (санкционного) списка ЕС и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей. В списке есть менее известные люди, но некоторые из них были одними из самых известных», — добавил он.
Изучив более 1000 имен среди миллионов транзакций, зарегистрированных государственными нотариусами Испании с 2004 года, подразделение Гарсии Фресно установило, что попавшие под санкции олигархи имели доли по меньшей мере в 10 испанских и 13 иностранных компаниях.
Информация была передана подразделению финансовой разведки страны и Министерству финансов, и в конце апреля правительство подтвердило, что оно заморозило 12 денежных активов и банковских счетов, связанных с пятью лицами из списка санкций, а также три роскошные яхты и 23 объекта недвижимости.
По словам Гарсии Фресно, компании, связанные с российскими олигархами, владеют примерно 35 объектами недвижимости в Испании, в том числе несколькими роскошными домами, а также банковскими счетами и частями в компаниях, работающих в Испании и других странах Европы.