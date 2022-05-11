В Германии арестовали роскошную яхту соратника путина — Finance.ua
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В Германии арестовали роскошную яхту соратника путина

Сегодня 12:43Криминал
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В порту Гамбурга задержали яхту Luna, принадлежащую российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову.
Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.
Стоимость яхты, ранее принадлежавшей Роману Абрамовичу, оценивается в 400 миллионов евро. Ей запрещено покидать порт Гамбурга.
Перед этим Федеральное управление немецкой криминальной полиции (BKA) выясняло, действительно ли российский олигарх Фархад Ахмедов стоит за Лихтенштейнским трастом, который формально указан владельцем роскошного судна.
В Германии арестовали роскошную яхту соратника путина
После завершения разбирательства яхта кремлевского олигарха попала под закон о санкциях.
Российский миллиардер Фархад Ахмедов родом из Азербайджана, он значится в списке санкций ЕС с начала апреля. Бывший член Совета Федерации рф, соратник президента рф владимира путина.
По материалам: Економічна Правда
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