Рейтинг самых дорогих арестованных яхт российских олигархов (фото) — Finance.ua

Рейтинг самых дорогих арестованных яхт российских олигархов (фото)

Сегодня 16:41 — Криминал

После начала агрессии рф против Украины на россиян обрушились многочисленные санкции со стороны цивилизованных стран. Под удар попали и российские олигархи, поддерживавшие режим кровавого диктатора владимира путина, и топ-чиновники кремля, у которых стали арестовывать принадлежащее им имущество.

Одним из наиболее болезненных ударов для них оказались аресты суперъяхт стоимостью сотни миллионов долларов. Российские владельцы стали массово прятать свой флот в Черногории и на Мальдивских островах.

А один из них даже додумался перегнать яхту во Владивосток, где она на фоне остальной серости города стала настоящей достопримечательностью, при этом вызвав раздражение у местных жителей.

рейтинг самых дорогих яхт, конфискованных у российских олигархов и топ-чиновников с начала масштабной войны против Украины. «Телеграф» составил конфискованных у российских олигархов и топ-чиновников с начала масштабной войны против Украины.

12 место — яхта «Lady Lena»

задержана 4 марта в городе Сан-Ремо, Италия;

судно длиной 40 метров было построено компанией Sanlorenzo в Италии и передано владельцу в 2010 году, а стоимость составляет порядка 50 миллионов долларов;



собственником яхты стал Геннадий Тимченко — владелец частной инвестиционной группы Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Известен как поклонник хоккея, на почве чего сошелся с владимиром путиным и является президентом хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург). Общее состояние — порядка 22 млрд долл. в 2021 году.



Яхта «Lady Lena»

11 место — яхта Lady M

также задержана в Италии в одно время с «Леной», но в городе Империя;

судно имеет длину около 65 метров, построено в США и передано владельцу в 2013 году, а стоимость оценивают от 55 до 70 миллионов долларов;



собственником является «металлургический король» рф Алексей Мордашов, владелец ЗАО «Севергрупп» и Череповецкого металлургического комбината, второго в россии с состоянием, которое оценивалось в 30 миллиардов долларов.



Яхта Lady M

10 место — яхты «La Petite Ourse» и «La Grande Ourse»

задержаны в конце марта во Франции — в Каннах и в коммуне Антиб;

яхта «La Petite Ourse» (Маленький медвежонок) имеет в длину 17 метров, а ее сестра «„La Grande Ourse“» (Большой медвежонок) — 26 метров, совокупная стоимость обоих судов порядка 90 миллионов евро;



как пишет Телеграф, собственник яхт — совладелец «Альфа-Банка» Алексей Кузьмичев, связанный с владимиром путиным через его дочь Марию Воронцову, экс-руководительницу одного из благотворительных проектов «Альфа-Банка». Состояние Кузьмичева оценивали в 6 миллиардов долларов.



Яхта «Маленький медвежонок»

9 место — яхта Axioma

задержана 21 марта в заморской территории Великобритании — Гибралтаре;

была построена в Стамбуле и имеет в длину 72 метра. Изначально ее хотели назвать «Red Square» (Красная площадь), но потом выбрали более нейтральное название. Стоимость судна оценивается примерно в 70 миллионов долларов;



владелец яхты, Дмитрий Синарский, занимается производством труб и банковской деятельностью, состояние оценивали примерно в 1 миллиард долларов.



Яхта Axioma

8 место — яхта Tango

задержана 4 апреля в порту Пальма-де-Майорка, Испания;

длина судна 78 метров. Оно построено на вервях в Нидерландах. Стоимость оценивается в 120 миллионов долларов;



Владелец яхты российский миллиардер — Виктор Вексельберг, чья компания «Ренова» занимается металлургией, химической промышленностью и золотодобычей на Камчатке, владеет горнодобывающими активами в ЮАР, Киргизии, Намибии и Монголии. Считается человеком близким к владимиру путину, а его состояние оценивалось в 9 миллиардов долларов.



Яхта Tango

7 место — яхта Amore Vero

судно было задержано 3 марта во Франции;

длина судна — 86 метров, оно было построено в Нидерландах и передано заказчику в 2013 году, а его стоимость составляет порядка 120 миллионов долларов;



владелец — исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, работавший с путиным еще в Санкт-Петербурге с начала 90-х, был заместителем главы администрации президента рф и считался «серым кардиналом» путина. А его состояние американский журнал «Forbes» оценивает минимум в 800 миллионов долларов.



Яхта Amore Vero

6 место — яхта Valerie

была задержана 15 марта также в Испании;

длина судна составляет 85 метров, построена на верфи в Германии и обошлась заказчику примерно в 140 миллионов долларов;



владельцем судна является Сергей Чемезов, гендиректор государственной корпорации «Ростех», которая занимается, среди прочего, разработкой военной продукции, в частности, военными вертолетами и в которую входит концерн «Калашников». Каким состоянием владеет Чемезов — не известно, поскольку имущество записано в основном на жену или на офшорные компании. Но только на Рублевке, по данным российских СМИ, Чемезов владеет недвижимостью на 4 млрд руб. или 70 миллионов долларов.



Яхта Valerie

5 место — яхта Royal Romance

была задержана 16 марта в порту города Риека в Хорватии;

длина судна в 92 метра делала его участником категории «суперъяхты», в которую попадают суда, приближающиеся к 100 метрам и более, а построена также в Нидерландах и передана владельцу в 2015 году;



владельцем судна является народный депутат Украины Виктор Медведчук, задержанный СБУ 12 апреля и чье состояние оценивалось примерно в 620 миллионов долларов.



4 место — яхта Amadea

была арестована 14 апреля на острове Фиджи;



при длине судна в 106 метров «Амадея» уверенно входит в число суперъяхт, построена в Германии и стоит порядка 300 миллионов долларов;

ее владельцем является олигарх Сулейман Керимов, который владеет акциями предприятий «Полюс Золото», «Уралкалий», в 2007 году вложил почти все свое состояние в зарубежные компании. Состояние оценивалось в 2021 году примерно в 14 миллиардов долларов.



Яхта Amadea

3 место — яхта «Sailing Yacht A»

была арестована в итальянском городе Триесте 11 марта;

яхта несомненно одна из наиболее примечательных в списке арестованных судов российских олигархов, поскольку имеет длину в 143 метра, а главное — как и полагается яхте, двигается на парусах, находящихся на мачтах высотой около 100 метров. Уникальное судно было построено в Германии в 2017 году и тогда же передано новому владельцу, а его стоимость составляет порядка 400 миллионов долларов;



собственником парусной яхты стал российский миллиардер Андрей Мельниченко, занимающийся производством удобрений через холдинг «Еврохим», а также добычей угля и энергетикой через компанию «СУЭМ». Все это принесло бизнесмену состояние в 22 миллиарда долларов.



Яхта «Sailing Yacht A»

2 место — яхта «Crescent»

— арестована 16 марта в Испании;

— длина суперъяхты составляет 135 метров, а ее отделка настолько роскошна, что ее стоимость СМИ оценивают в 600 миллионов долларов

— эта яхта также является собственностью Игоря Сечина, которому судно досталось в августе 2018 года.

Яхта «Crescent»

1 место — яхта «Dilbar»

была арестована в немецком Гамбурге, куда прибыла для ремонта, 3 марта;

при длине в 156 метров и оцениваемой стоимости более 600 миллионов долларов, суперяхта «Dilbar» несомненно занимает первое место в рейтинге яхт российских миллиардеров, которых они лишились после начала российской агрессии против Украины;



владельцем корабля является российский олигарх Алишер Усманов, который приобрел его в 2016 году, занимается металлургией (Металлоинвест, Удоканская медь), мобильной связью (Мегафон) и СМИ (ИД «Коммерсантъ»). В целом состояние олигарха оценивалось примерно в 13 миллиардов долларов.



Яхта «Dilbar»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.