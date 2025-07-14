Присвоили почти 7 млн грн на ремонтах школьных укрытий — Finance.ua

Присвоили почти 7 млн грн на ремонтах школьных укрытий Сегодня 21:12 — Криминал

Присвоили почти 7 млн грн на ремонтах школьных укрытий

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно со следователями следственного управления областной полиции разоблачили преступную схему по хищению бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт укрытий в учебных заведениях Самаровского городского совета.

За 2023−2024 годы между органом местного самоуправления и фирмой-подрядчиком было заключено 8 договоров на общую сумму более 16 млн грн.

По условиям подписанных документов, подконтрольное общество должно было провести реконструкцию подвальных помещений трех местных гимназий и одного лицея города Самар. Эти подземные конструкции планировали использовать в качестве укрытия для детей во время воздушных угроз.

Во время выполнения ремонта инженер по техническому надзору вносил в отчетную документацию неправдивые данные об объемах выполненных работ и стоимости использованных материалов.

Согласно заключению экспертных исследований, сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 7 млн грн. 09 июля полицейские провели санкционированные обыски на территории Днепропетровской области по месту жительства фигурантов. В ходе мероприятий изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию, банковские карты, печати, денежные средства и черновые записи. На основании собранных доказательств уведомлены о подозрении должностное лицо Самаровского городского совета и инженер по техническому надзору подрядного общества.

Их действия квалифицированы по ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Обеим фигурантам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются мероприятия с целью установления других возможных участников схемы для привлечения их к ответственности. Следствие продолжается.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Центральная окружная прокуратура города Днепра.

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