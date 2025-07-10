Бывший секретарь Киевсовета подозревается в помощи подчиненному уклониться от службы и растрате 700 тысяч гривен — Finance.ua
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Бывший секретарь Киевсовета подозревается в помощи подчиненному уклониться от службы и растрате 700 тысяч гривен

Криминал
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Бывший секретарь Киевсовета подозревается в помощи подчиненному уклониться от службы и растрате 700 тысяч гривен
Бывший секретарь Киевсовета подозревается в помощи подчиненному уклониться от службы и растрате 700 тысяч гривен, Фото: gp.gov.ua
Бывшего заместителя городского головы — секретаря Киевского городского совета, депутата Киевского городского совета IX созыва подозревают в том, что он выплачивал зарплату мобилизованному работнику, что привело к государственному ущербу на сумму почти 700 тысяч гривен.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Отмечается, что ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
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Правоохранители установили, что должностное лицо в 2022—2023 годах безосновательно начисляло и выплатило сотруднику аппарата Киевского городского совета заработную плату, тем самым причинив ущерб государству на сумму почти 700 тыс. грн.
Работник аппарата, которому были выплачены средства, вступив в ряды Вооруженных Сил Украины, получал соответствующее денежное обеспечение как военнослужащий. В то же время он продолжал с июля 2022 по март 2023 безосновательно получать заработную плату.
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Кроме этого, подозреваемый чиновник направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством отправить мобилизованного работника для работы в Киевском городском совете.
Таким образом, мобилизованный работник фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких заданий по обороне Украины не выполнял. Обвинительный акт в отношении него находится на рассмотрении в суде.
По материалам:
Finance.ua
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