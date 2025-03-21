Porsche и элитная недвижимость для тяжелобольных: В КГГА раскрыли хищение почти 60 миллионов соцпомощи — Finance.ua

Porsche и элитная недвижимость для тяжелобольных: В КГГА раскрыли хищение почти 60 миллионов соцпомощи Сегодня 18:45 — Криминал

Porsche и элитная недвижимость для тяжелобольных: В КГГА раскрыли хищение почти 60 миллионов соцпомощи, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности разоблачила преступную схему в Киевской городской государственной администрации. Фигуранты присвоили почти 60 млн гривен, которые предназначались для паллиативной помощи тяжелобольным.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Как установило расследование, к схеме причастны 4 человека, два из которых — заместитель главы Департамента социальной и ветеранской политики КГГА. Еще один фигурант — бывший топ-чиновник Киевской горгосадминистрации, а сейчас руководитель одной из столичных психбольниц и компании медико-социального профиля. СБУ задержала его на попытке бегства за границу. Четвертый участник «схемы» — это коммерческий директор компании, выигравшей тендер КГГА, и принадлежит фигуранту, указанному выше.

По материалам дела, эти лица организовали механизм хищения денег, выделенных на финансирование киевлян, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Чтобы похитить бюджетные средства, чиновники КГГА заключили договор с компанией подельника на общую сумму 149 млн грн.

За эти деньги подрядчики должны были осуществлять ежедневный паллиативный уход за тяжелобольными гражданами, в частности, это бесплатное медобслуживание, приобретениелекарств и продуктов питания.

Вместо этого около трети бюджетных средств фигуранты потратили на приобретение авто премиум-класса и элитной недвижимости, которые «на бумаге» использовали для нужд пациентов. Например, один из новых внедорожников Porsche Cayenne, приобретенных этой компанией, злоумышленники использовали сами, но формально он числился как автомобиль для перевозки тяжелобольных.

Также в ходе расследования установлено, что владелец подрядной компании безосновательно оформил себе 2 группу инвалидности. Благодаря фейковой справке он получил бронь от мобилизации, возможность выезда за пределы Украины и регулярные пенсионные выплаты из госбюджета. Именно эту «медсправку» фигурант пытался использовать для незаконного пересечения границы в направлении Евросоюза.

В настоящее время все четыре организатора «схемы» уведомлены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

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