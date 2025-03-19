Коррупция в Минагрополитики: НАБУ разоблачило экс-замминистра — Finance.ua

Коррупция в Минагрополитики: НАБУ разоблачило экс-замминистра Сегодня 20:39 — Криминал

Коррупция в Минагрополитики: НАБУ разоблачило экс-замминистра

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили бывших заместителя министра агрополитики и заместителя руководителя районной государственной администрации о подозрении в злоупотреблении служебным положением ив служебном подлоге, что привело к миллионному ущербу государству.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в 2018 году руководитель одного из департаментов Минагрополитики, который в дальнейшем занял пост замминистра, и заместитель руководителя РГА незаконно обеспечили выплату 27 млн ​​грн государственной помощи предприятию в области растениеводства.

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Средства были выделены в качестве компенсации расходов, якобы осуществленных на приобретение посадочного материала.

На самом же деле такая продукция не закупалась, а была вкладом в уставный капитал предприятия от единого учредителя.

Квалификация действий подозреваемых: ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

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