Должностные лица «Киевзеленстроя» подозреваются в хищении 5 млн — Finance.ua

Должностные лица «Киевзеленстроя» подозреваются в хищении 5 млн Сегодня 19:35 — Криминал

Должностные лица «Киевзеленстроя» подозреваются в хищении 5 млн, Фото: gp.gov.ua

Должностные лица «Киевзеленстроя» и подрядчики уведомлены о подозрении в завладении более 5 млн грн, которые должны были направить на ремонт парков и скверов Киева.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры уведомлены о подозрении двое служащих КО „Киевзеленстрой“, сметчик, а также четверо руководителей частных предприятий по факту присвоения, растраты имущества и завладению им, путем злоупотребления служебным положением (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины)»,

Согласно данным следствия, согласно соглашениям, заключенным между КО «Киевзеленстрой» и подрядчиками, в течение 2023 года в Киеве проводили ремонт подпорной стенки в парке Позняки в Дарницком районе, ремонтировали дорожки между скверами по ул. Вышгородская в Оболонском районе, сквер по ул. Инженера Бородина и дорожки в Гидропарке в Днепровском районе.

Подозреваемые должностные лица «Зеленстроя» с привлечением нанятого по гражданско-правовому договору сметчика вносили заведомо ложную информацию в акты выполненных работ по объемам и стоимости работ и использованных материалов.

«Таким образом громаде города Киева нанесен ущерб на сумму более 5,35 млн гривен, что подтверждено заключениями судебных товароведческих, строительно-технических и экономических экспертиз», — отметили в Офисе Генпрокурора.

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