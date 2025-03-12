Нацполиция задержала топ-чиновников Киевзеленстроя, которые планировали получить 25 млн грн «откатов» — Finance.ua

Нацполиция задержала топ-чиновников Киевзеленстроя, которые планировали получить 25 млн грн «откатов» Сегодня 17:40 — Криминал

Нацполиция задержала топ-чиновников Киевзеленстроя, которые планировали получить 25 млн грн «откатов», Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция Украины разоблачила масштабную коррупционную схему в коммунальном объединении «Киевзеленстрой» Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) во главе с его руководителями.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Организовали схему генеральный директор и его первый заместитель. Они выбирали сообщников, лоббировали интересы некоторых коммерческих структур во время процедуры публичных закупок, получали и распределяли коррупционные средства.

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Среди своих подчиненных чиновники подобрали сообщников, которые по своим качествам готовы были нарушать закон и хорошо общались с представителями бизнеса. Эти работники выполняли функцию так называемых менеджеров: встречались с предпринимателями, вели с ними переговоры, получали и аккумулировали откаты, по указанию организаторов распределяли их между членами преступной организации. Еще один участник — заместитель начальника управления капитальных вложений — отвечал за подписание официальных документов.

За подписание актов без проверки качества и объемов выполненных работ, а также несоздание искусственных препятствий для их дальнейшего участия в тендерах подрядные организации платили 15% отката от общей суммы перечисленных средств. Тех, кто отказывался играть по правилам, просто не допускали к публичным закупкам.

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Все участники преступной организации соблюдали меры конспирации — использовали «шифры» при обсуждении, избегали совместных встреч, а встречи с представителями подрядчиков проводили в людных и общественных местах.

В течение февраля этого года правоохранители задокументировали 15 фактов преступной деятельности фигурантов: 5 — получение от подрядчиков взяток более чем на 3 млн грн, 10 — требование о выплате определенных процентов. Общая сумма, которую члены преступной организации планировали получить по договорам 2024 года, достигала 25 млн грн.

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Для обезвреживания масштабной коррупционной схемы в Киевзеленстрое и задержания ее организаторов провели спецоперацию. По ее результатам задержали в процессуальном порядке трех должностных лиц: генерального директора КО «Киевзеленстрой», его первого заместителя и заместителя начальника управления капитальных вложений. Задержанным оглашены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 и 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 3 и 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

Также подозрение получили руководители подрядных организаций, их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Во время обысков по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях КО «Киевзеленстрой» и подрядчиков изъяли 3,2 млн грн, полученных как неправомерная выгода, а также денег в разной валюте на общую сумму почти 1 млн грн. Кроме того, документацию, заметки с записями, флешнакопители, авто и т. д.

Всем должностным лицам избраны меры пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога 51,4 млн грн для каждого. Что касается других подозреваемых — решается вопрос.

Проводятся мероприятия по установлению других членов преступной организации и лиц, причастных к противоправной деятельности. Максимальное наказание, которое может угрожать должностным лицам — до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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