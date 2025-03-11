В столичной воинской части разоблачили схему хищения горючего — Finance.ua

В столичной воинской части разоблачили схему хищения горючего Сегодня 18:45 — Криминал

В столичной воинской части разоблачили схему хищения горючего, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований уведомило о подозрении начальника службы логистики одной из воинских частей Киева, который совместно с другими военнослужащими похищал горючее.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Установлено, что служащий вместе с сообщниками вносил завышенные показатели расходов в путевые листы, тем самым создавал остатки горючего. Это горючее хранилось в специальном гараже, расположенном рядом с воинской частью, и при случае сбывалось доверенным покупателям.

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По такой схеме с сентября 2024 года по март 2025 года из воинской части было похищено 3 тыс. литров дизтоплива и 2 тыс. литров бензина. Общая сумма причиненного государству ущерба превышает не менее 300 тыс. гривен.

Фото: dbr.gov.ua

По месту жительства и службы фигуранта проведены обыски. Изъяты документы, техника и наличные деньги — 63,3 тыс. долларов США и 5,3 тыс. долларов евро.

Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделке лиц.

Начальник службы логистики уведомлен о подозрении в хищении военного имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 600 тыс. гривен.

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