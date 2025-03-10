БЭБ разоблачило сеть нелегальных процессинговых центров: 5 млн грн обращения ежедневно — Finance.ua
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БЭБ разоблачило сеть нелегальных процессинговых центров: 5 млн грн обращения ежедневно

Криминал
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БЭБ разоблачило сеть нелегальных процессинговых центров: 5 млн грн обращения ежедневно
БЭБ разоблачило сеть нелегальных процессинговых центров: 5 млн грн обращения ежедневно
В Украине разоблачена группа лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров. Их суточный оборот мог достигать 5 млн грн оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
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Офисы работали в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге.

Схемы легализации средств

Следствие установило, что фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р переводов на карточные счета дропов.
Кроме того, группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр.
В частности, их перечисляли на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей, переводили на других дропов, покупали на р2р платформах криптовалюту USDT. Также центры производили выплаты игрокам онлайн-казино.
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Для работы организаторы наладили постоянный поток физических лиц — дропов.
Они за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. Кроме того, детективы установили около 4 тысяч физических лиц, банковские счета которых использовались без их ведома.
На счета дропов зачислялись безналичные средства в сумме от 500 до 30 000 грн за одну транзакцию. За месяц на каждом счете аккумулировалось около 150 000 грн, которые в дальнейшем использовались для противоправной деятельности.
С одного мобильного устройства сотрудники офисов могли управлять 450 счетами дропов. А в сутки обработать до 5 млн грн оборотных безналичных средств.
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Для этого устанавливали приложения онлайн-банкинга, мессенджеры и виртуальные частные сети (VPN), использовали удаленный доступ и маскировку маршрутов финансовых транзакций.
Преимущественно банковские счета были открыты в «Монобанке», «А-Банке», «ПУМБ», «Иzibank», «Восток-банке», «Глобус банке», «Sense Bank», «Кредобанке», «МТБ Банке», «Приватбанке», «ОТПбанке», «Укргазбанке». IP-адреса, с которых происходило соединение с сетью интернет, в большинстве случаев принадлежали турецким провайдерам.
Правоохранители изъяли около 400 мобильных устройств, 50 ноутбуков и компьютеров, ориентировочно 5 тысяч сим-карт мобильных операторов, 500 банковских карт физических лиц дропов.
По материалам:
Finance.ua
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