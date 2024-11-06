НБУ получит больше полномочий для борьбы с «дропами»: Зеленский подписал закон — Finance.ua
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НБУ получит больше полномочий для борьбы с «дропами»: Зеленский подписал закон

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НБУ получит больше полномочий для борьбы с «дропами»: Зеленский подписал закон
НБУ получит больше полномочий для борьбы с «дропами»: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 11 043 об усовершенствовании функций НБУ по государственному регулированию рынков финансовых услуг. Он также подписал еще 4 других закона.
Об этом говорится в карточках законопроектов.

Что это даст

Закон, в частности, предусматривает следующее:
  • позволить финансовым компаниям, ломбардам и кредитным союзам предоставлять платежные услуги на основании их основной лицензии без необходимости получения отдельной лицензии;
  • установить требования к регулятивному капиталу небанковских провайдеров платежных услуг. Конкретные параметры достаточности капитала и порядок его расчета будут определяться НБУ. На сегодняшний день для участников платежного рынка есть лишь одно условие: поддерживать собственный капитал на уровне не меньше, чем размер уставного капитала;
  • увеличение размера штрафов для поставщиков платежных услуг (в том числе банков), которые будут сопоставимы с их доходами. Размер такого штрафа будет достигать 5% от суммы сделок, проведенных с нарушениями. В настоящее время максимальный штраф составляет 170 тыс. грн;
  • закрепить полномочия Нацбанка на проведение проверок поставщиков платежных услуг не только оффлайн по их местонахождению, но и в онлайн-режиме. При этом объект проверки обязан предоставить дистанционный доступ к документам и другой информации, которую может затребовать НБУ.
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Кроме того, также были подписаны:
  • № 11 426 — о продлении полномочий Общественного совета международных экспертов по отбору судей ВАКС.
Срок действия полномочий продлен до апреля 2026 года.
  • № 9610 — о внесении изменений в Закон Украины «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины».
Регламентируется, что в населенных пунктах, где проживают национальные меньшинства, разрешено будет использовать их язык в рекламе, других мероприятиях и в процессе оказания помощи.
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Законом также детализирован порядок определения определенных населенных пунктов как таких, где живут представители того или иного национального меньшинства. Предусматривается, что в соответствующих населенных пунктах (признанных местом проживания национальных меньшинств) могут быть созданы центры национальных меньшинств (сообществ) соответствующей территориальной громады.
  • № 9219 — о разграничении полномочий центральных органов исполнительной власти в сферах промышленной безопасности, охраны труда и других смежных отраслях.
В соответствии с принятым законом, ряд полномочий Государственной службы Украины по вопросам труда передан другим ведомствам. Так, регистрация и учет крупнотоннажных и технологических транспортных средств переходит от Гоструда к МВД. Контроль за рекламой вакансий передается Госпродпотребслужбе.
  • № 5148 — об ограничении пальмового масла в пищевых продуктах.
В частности, документом предусматривается:
  • запретить использование пальмового масла в традиционных молочных продуктах;
  • запретить использование гидрогенизированного пальмового масла и других гидрогенизированных растительных жиров в детском питании;
  • запретить использование гидрогенизированного пальмового масла в пищевых продуктах (кондитерские изделия: шоколад, мороженое и т. п.);
  • ввести штрафные санкции за нарушение;
  • ввести четкую и понятную маркировку пищевой продукции, содержащей пальмовое масло.
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По материалам:
Mind
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